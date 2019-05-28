"Роскосмос" даст МКС "второе дыхание" за счет новых функций, заявил Рогозин

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Россия не планирует отказываться от МКС, а наоборот придаст ей "второе дыхание" за счет использования ее для ремонта и обслуживания спутников, обслуживания межорбитальных буксиров и развития международного сотрудничества, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Часто задается вопрос о будущем МКС после 2025 года. Мы будем стремиться к сохранению и развитию этой уникальной платформы. МКС может получить "второе дыхание" за счет расширения круга участников экспериментов на борту, и государственных и частных, за счет расширения функционала", - сказал он.

Станция, по словам Рогозина, может играть роль полигона по испытанию космической техники, бортовой аппаратуры, платформы для многих полезных нагрузок, в перспективе – логистического хаба для выводимых грузов, включая ремонт и обслуживание возвращаемых на станцию спутников, межорбитальных буксиров.