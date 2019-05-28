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РИА Новости

"Роскосмос" даст МКС "второе дыхание" за счет новых функций, заявил Рогозин

Вчера, 10:20
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Владимир Песня
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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Россия не планирует отказываться от МКС, а наоборот придаст ей "второе дыхание" за счет использования ее для ремонта и обслуживания спутников, обслуживания межорбитальных буксиров и развития международного сотрудничества, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Часто задается вопрос о будущем МКС после 2025 года. Мы будем стремиться к сохранению и развитию этой уникальной платформы. МКС может получить "второе дыхание" за счет расширения круга участников экспериментов на борту, и государственных и частных, за счет расширения функционала", - сказал он.
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Станция, по словам Рогозина, может играть роль полигона по испытанию космической техники, бортовой аппаратуры, платформы для многих полезных нагрузок, в перспективе – логистического хаба для выводимых грузов, включая ремонт и обслуживание возвращаемых на станцию спутников, межорбитальных буксиров.
В настоящее время страны-партнеры проекта МК договорились о продлении эксплуатации станции до 2024 года и обсуждают вопрос продления эксплуатации до 2028-2030 годов.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Рогозина >>
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РоскосмосДмитрий РогозинРоссияРИА Наука
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