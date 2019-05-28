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РИА Новости
Туризм

Генконсул Италии рассказал, как получить шенгенскую визу на пять лет

Вчера, 10:19
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© РИА Новости / Сергей КиркачЗаграничный паспорт
Заграничный паспорт
© РИА Новости / Сергей Киркач
Заграничный паспорт. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Шенгенскую визу сроком на пять лет выдают, если предыдущая виза была трехлетней, так как в этом случае действует принцип постепенности, и если предыдущая виза была правильно использована, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул Италии в Москве Франческо Форте.
"В первую очередь надо помнить, что по европейскому закону Шенгена действует принцип постепенности. Если вы получали визу на год и правильно ее использовали – если даты поездки были соблюдены, если страна первого въезда совпадает со страной, которая выдала визу – вы можете получить следующую визу на два года. За двухлетней визой следует трехлетняя, а потом уже и пятилетняя", - рассказал генконсул.
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По словам Форте, Италии, как и всем странам шенгенской зоны, выгодно выдать визу на долгий срок, если речь идет о надежных, часто путешествующих людях.
"Мы очень часто после годовой визы выдаем трехлетнюю, "перескакивая" через двухлетнюю, это дает возможность людям чаще приезжать к нам", - объяснил он.
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