Франческо Форте: Италии выгодно выдавать россиянам долгосрочные визы

Приближается сезон летних отпусков, а вместе с ним горячая пора для визовых центров. Генеральный консул Италии в России Франческо Форте в интервью корреспонденту РИА Новости Анастасии Ивановой рассказал, как россиянам получить шенгенскую визу на пять лет и почему Италии выгодно выдавать долгосрочные визы. Дипломат также поделился своими впечатлениями о Москве, российском туризме в Италии и порассуждал о том, что общего между русскими и итальянцами.

— Вы работаете генеральным консулом в Москве с 2017 года. Что вам удалось сделать за этот период для укрепления российско-итальянских отношений?

— Надо понимать, что консульство – это не посольство, поэтому, когда речь идет о политической деятельности, о перезапуске двусторонних отношений, это все находится в ведении посольства. Консульство, конечно, участвует в жизни посольства, во всех мероприятиях, которые оно организует, но на политическом уровне мы не проводим никаких встреч хотя бы потому, что у нас и так много общественной работы – как с итальянским сообществом, так и с российскими гражданами. С того момента, как я приехал, в приоритете было очень быстро наладить взаимодействие между сообществами, как с итальянским, так и с российским. И достичь этого нам удалось благодаря массовым мероприятиям. Например, мы инициировали празднование Рождества. Сейчас мы занимаемся подготовкой нашего национального праздника – Дня Республики. Все эти мероприятия открыты для широкой общественности, в особенности для соотечественников – всех тех, кто владеет итальянскими паспортами. Чтобы попасть на этот праздник, не требуется никакого особого приглашения. Мы публикуем всю информацию о наших мероприятиях на сайте консульства и в соцсетях, в том числе в Facebook, чтобы она была доступна для всех. Поэтому что касается взаимодействия между сообществами, оно сильно выросло. Я очень этому рад.

— Италия традиционно является одним из наиболее посещаемых направлений в Шенгенской зоне. Сколько россиян обратились за визой с начала 2019 года? Сколько российских туристов посетило Италию в этом году?

— Пока я могу сказать о показателях 2018 года, которые уже удалось подсчитать. В прошлом году мы выдали около 470 тысяч виз, но число российских туристов, посетивших Италию, составило примерно 680 тысяч человек. Разница в этих цифрах – доказательство того, что мы выдаем визы на долгие сроки. Мы вообще выдаем много долгосрочных виз, ведь туризм в Италии очень популярен. Русские очень любят Италию, а Италия очень любит Россию, поэтому российские туристы очень часто посещают итальянские города, особенно весной и летом, у многих есть дома в Италии, поэтому постоянно требуются многократные визы. Меня это очень радует: это означает, что мы хорошо работаем.

— Какие города, регионы оказались наиболее популярны у россиян?

— На первом месте всегда идут большие città d'arte, то есть города искусства. Но так как российский туризм в Италию становится все более зрелым, многие русские уже достаточно хорошо знают Италию, некоторые даже больше меня, поэтому сейчас уже посещают и менее популярные места, но не менее красивые, например, Умбрию. Кроме того, многие освоили юг. Особенно я бы отметил возросший интерес к Апулии, Бари, но также Сицилия и Неаполь выходят на передовые позиции. Теперь еще получила известность и Матера (была избрана культурной столицей Европы 2019 года — ред.). От классических направлений – Венеция, Рим, Флоренция – городов, которые всегда были и остаются вне конкуренции, российский туризм постепенно начинает распространятся и на другие регионы. Конечно, если человек уже два-три раза был в Венеции, ему захочется посмотреть что-то новое – например, озеро Гарда.

— Вы упомянули, что консульство выдает визы на долгие сроки. На какой максимальный срок визы в Италию может рассчитывать российский турист?

— По закону максимальный срок – пять лет. У нас достаточно хороший процент людей, которым мы выдали визу на пять лет, а также на три года. Обычно мы даем многолетние визы, потому что мы знаем: русские, которые ездят в Италию, часто туда возвращаются.

— Что нужно для того, чтобы получить визу на пять лет?

— В первую очередь надо помнить, что по европейскому закону Шенгена действует принцип постепенности. Если вы получали визу на год и правильно ее использовали – если даты поездки были соблюдены, если страна первого въезда совпадает со страной, которая выдала визу, – вы можете получить следующую визу на два года. За двухлетней визой следует трехлетняя, а потом уже и пятилетняя. Италии, как и всем странам Шенгенской зоны, выгодно дать визу такому туристу на долгий срок, если речь идет о надежных, часто путешествующих людях. Мы очень часто после годовой визы выдаем трехлетнюю, перескакивая через двухлетнюю, это дает возможность людям чаще приезжать к нам.

— Много ли сейчас отказов в визе? Какая самая частая причина?

— Эти показатели у нас такие же, как и у других европейских стран. Процент отказов в визе в России на самом деле очень низкий – около 2%. Это средний показатель всех стран Шенгена. Думаю даже, что наш показатель еще ниже – где-то около 1,8%. Есть страны, в который число отказов составляет 20-30%, поэтому 2% это ничто по сравнению с этими значениями.

— А какова основная причина отказов?

— Основная причина – фальшивая финансовая информация. В этом случае я не иду на компромиссы. Это серьезная причина. Также среди причин, которые были раньше, это аннулирование забронированных билетов или отменяемые билеты. Но к этому мы уже стали приспосабливаться, потому что почти все платформы, продающие билеты на самолеты, позволяют заплатить позже или поменять рейс. Если запрашивается новая виза, в то время как прошлая виза была использована не по правилам, то есть в страну, где получали визу, человек ни разу не съездил, а вместо этого бывал в других странах, тогда срок новой визы мы уменьшаем, чтобы подать соответствующий сигнал. Но опять же, Россия по сравнению с другими странами обладает невероятно низкими показателями.

— В период майских праздников у многих европейских визовых центров в Москве возникли проблемы с выдачей виз из-за возросшего потока заявок…

— У нас – нет.

— Как же визовые центры Италии справились с этой ситуацией?

— Благодаря правильно организованной работе. Мы выдаем около полумиллиона виз в год. Наши центры VMS отлично справляются с этой работой. Непосредственно в генконсульстве работают более 40 человек, половина из которых занимаются исключительно визами. У нас организована посменная работа. Это было трудно, рабочие дни были очень длинные, но так как для нас было очевидно, что на майские праздники число желающих поехать в Италию вырастет, было бы глупо с нашей стороны не подготовиться к этому. Возможно, у других визовых центров была проблема именно с организацией работы. Вероятно, они недооценили возможный поток заявок. Кроме того, надо помнить, что майские праздники в России совпали с пасхальными каникулами в Европе, поэтому половина сотрудников консульств могли уехать. Мы организовали посменную работу и, соответственно, на отдых уходили тоже по очереди, это помогло нам закрыть все дни и избежать проблем в выдаче виз.

— Грядет пора летних отпусков, а значит, поток заявок на визу опять возрастет. Есть ли в связи с этим у генконсульства Италии рекомендации для заявителей? Каким будет срок рассмотрения заявок на визы?

— Особых рекомендаций нет. VMS всегда справляется с большим потоком заявок. Мы бы посоветовали не откладывать до последнего момента. Визы, которые запрашивают летом, как правило, не покрывают одну лишь короткую поездку. Как минимум это получается виза на шесть месяцев. Поэтому лучше подавать заявки заранее. По мере приближения дат поездки процесс рассмотрения становится быстрым, все торопятся, вы платите больше, так как срочная виза стоит дороже. В Москве обычно мы выдаем визы за два дня.

— Когда-то с итальянской стороны звучали заявления о готовности упростить визовый режим для россиян. Предпринимается ли сейчас что-то в этом направлении?

— Это политический вопрос. Ни консульство, ни даже посольство этим не занимаются. Переговоры о визах ведутся между европейскими столицами в Брюсселе. Сейчас визовый режим между Италией и Россией и так упрощен по двустороннему соглашению. Что касается дальнейшего упрощения или отмены визового режима, эти вопросы обсуждаются на политическом уровне между Россией и Евросоюзом, в частности, странами Шенгенской зоны. Генконсульству неизвестно, ведется ли в этом направлении работа.

— Недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что организацию Шенгенского пространства необходимо пересмотреть и, возможно, исключить из него ряд стран. Вы с этим согласны?

— Я этого заявления не слышал, но повторюсь – это вопрос политический, генконсульство не занимается политическими вопросами. Но, на мой взгляд, создание Шенгенской зоны – это большое достижение, очень важное и полезное. Стоило бы усилить координацию между странами Шенгена, уже есть вопросы, по которым идет диалог, существуют механизмы, по которым передается информация между странами зоны. Думаю, со временем эти координационные механизмы удастся развить.

— Вернемся к туризму. Что вы можете сказать об итальянских туристах, посещающих Россию? Выросло ли их число? Какие российские регионы оказались для них наиболее привлекательны?

— Итальянский туризм в Россию вырос, очень сильно вырос. Теперь, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, итальянцы стали интересоваться и другими регионами, но пока еще основной туристический поток сосредоточен в этих двух городах, в том числе потому, что они особенно богаты культурными достопримечательностями. Москва – красивейшая европейская столица, это отличный выбор со всех точек зрения, поэтому если будут условия, число туристов будет только расти, как из Италии, так и из Европы. Что касается числа посетивших Россию итальянцев, точную цифру не помню, но, по-моему, это около 170-200 тысяч туристов за 2018 год.

— За время вашей дипломатической деятельности вы успели поработать в посольстве Италии в Вашингтоне, генконсульстве в Иерусалиме, в Брюсселе. Почему вам предложили возглавить генконсульство в Москве? К тому моменту вы были хорошо знакомы с Россией?

— Нет. В дипломатической деятельности важно попробовать себя в разных специализациях. В Вашингтоне я работал в торговом отделе, в Иерусалиме я занимался мирным процессом, то есть политическими вопросами, в Риме я работал в отделе сотрудничества и развития, в Брюсселе — законодательным процессом. Здесь, в Москве, в круг моих обязанностей входят консульские вопросы. Дипломаты должны всегда быть готовы к тому, чтобы поменять область деятельности с новым назначением. Ты не связан с тем, чем занимался в прошлом. Главная проблема – это язык. Но если выбирать только по языковому принципу, то есть если в Китай отправлять только того, кто знает китайский, в Россию того, кто знает русский, круг кандидатов заметно сузится. Когда мне поступило предложение работать в генконсульстве в Москве, я был очень доволен. Мне нравится работать в больших городах, знакомиться с новым обществом. Москва – прекрасный город.

— Какие у вас впечатления от Москвы, от России в целом?

— Что касается России в целом, я мало что могу сказать, так как я мало по ней путешествовал. В Москве у меня очень много работы, поэтому я не могу надолго отлучаться. Я был в Санкт-Петербурге только два дня, ездил в Грозный, так как у меня там живут друзья, также я посетил Владивосток и Казань. Надеюсь, что в дальнейшем я смогу больше ездить, в том числе для того, чтобы посмотреть новые визовые центры, которые мы будет открывать.

— Что общего, на ваш взгляд, у России с Италией?

— Умение жить в удовольствие. Российское общество, в особенности московское, и итальянское умеют наслаждаться жизнью, делать все с энтузиазмом, они привержены красоте и эстетике. И итальянцам и русским нравится искусство, хорошая кухня, мода. И тем и другим присуще внимание к деталям, а также артистическое, яркое видение жизни.

— Инициированный вами проект "Воскресный ужин с Данте", в ходе которого вы зачитывали отрывки из "Божественной комедии", имел большой успех. Как возникла эта идея?

— Дело в том, что мы хотели организовать выставку Джакомо Леопарди – этот проект мне очень дорог. Леопарди — великий итальянский поэт и философ. Мероприятие запланировано на 11 июля. По этому случаю мне хотелось пригласить известных философов, математиков и астрофизиков, чтобы они порассуждали на тему измерения вечного и бесконечного, о том, что написал Леопарди в своем стихотворении "Бесконечность" — как с философской точки зрения, так и с точки зрения математики и науки. Для того чтобы пригласить таких ученых и исследователей, нужен соответствующий бюджет, и немалый. Я не люблю организовывать культурные мероприятия на общественные деньги. Философия и поэзия – это моя страсть, поэтому я подумал, что же могло бы в этой области вызвать интерес у публики? И тогда мне пришло в голову организовать прочтение "Божественной комедии". Это произведение очень философское, но при этом очень актуальное. Я решил организовать чтения в особом формате – в виде воскресных ужинов. То есть все сидят за накрытыми столами, а я зачитываю отрывки, рассуждая на ту или иную тему. Надо сказать, что людям это понравилось и очень часто у нас были проблемы с размещением – приходило там много гостей, что мы с трудом находили всем место. Нам удалось выручить деньги как от продажи билетов, так и получить средства от спонсоров. Таким образом удалось и дальше профинансировать проект "Воскресный ужин с Данте", а он проходил в достаточно дорогом месте – в ЦДЛ, а также собрать средства на выставку Леопарди.

— Какие еще мероприятия вы планируете реализовать в рамках культурного обмена между странами?