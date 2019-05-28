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РИА Новости

Во Львове подожгли отделение Альфа-банка

Вчера, 09:44
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМесто пожара в отделении банка во Львове. 28 мая 2019
Место пожара в отделении банка во Львове. 28 мая 2019
© РИА Новости / Стрингер
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Место пожара в отделении банка во Львове. 28 мая 2019
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Во Львове неизвестные подожгли отделение Альфа-банка, сообщает издание "Сегодня" со ссылкой на полицию.
По данным СМИ, инцидент произошел ночью. Правоохранители получили информацию о пожаре в помещении на первом этаже жилого дома на площади Галицкая, 13.

"Неизвестные лица разбили окно и бросили в помещение бутылку с неизвестным веществом, в результате чего произошло возгорание, огонь повредил оргтехнику, мебель и документы", — рассказали в городском отделе полиции.

Пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
Правоохранители проводят расследование.
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