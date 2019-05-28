Во Львове подожгли отделение Альфа-банка

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Во Львове неизвестные подожгли отделение Альфа-банка, сообщает издание "Сегодня" со ссылкой на полицию.
По данным СМИ, инцидент произошел ночью. Правоохранители получили информацию о пожаре в помещении на первом этаже жилого дома на площади Галицкая, 13.
"Неизвестные лица разбили окно и бросили в помещение бутылку с неизвестным веществом, в результате чего произошло возгорание, огонь повредил оргтехнику, мебель и документы", — рассказали в городском отделе полиции.
Пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
Правоохранители проводят расследование.