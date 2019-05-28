При ДТП с автобусом в Приморье пострадали 13 человек

"Под Уссурийском перевернулся автобус с китайскими туристами, прибывшими в Приморье в рамках межправительственного соглашения между РФ и КНР об обмене туристскими группами. Всего в автобусе находилось 45 человек. В результате ДТП два человека погибли, один из них водитель", - говорится в сообщении.