При ДТП с автобусом в Приморье пострадали 13 человек

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая - РИА Новости. Два человека погибли и 13 пострадали при опрокидывании автобуса с китайскими туристами в Приморье, сообщает пресс-служба администрации края.
"Под Уссурийском перевернулся автобус с китайскими туристами, прибывшими в Приморье в рамках межправительственного соглашения между РФ и КНР об обмене туристскими группами. Всего в автобусе находилось 45 человек. В результате ДТП два человека погибли, один из них водитель", - говорится в сообщении.
Отмечается, что один человек доставлен в Уссурийскую городскую больницу с черепно-мозговой травмой, еще 12 находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести. На месте аварии - четыре бригады скорой помощи. Спасательные работы продолжаются.
"Известно, что перевозку осуществляла туристическая компания "Диалог народов", которая является туроператором и уполномоченной компанией по работе с китайскими туристскими группами. На место выехали директор департамента здравоохранения Приморского края Виктор Фисенко и замдиректора департамента туризма Владимир Щур. Также на месте находится представитель туркомпании. Привлечена страховая компания "Гелиус" и медицина катастроф", - отмечают власти.