Якубович раскрыл секреты съемок "Поля чудес"

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Ведущий передачи "Поле чудес" Леонид Якубович в интервью программе Ведущий передачи "Поле чудес" Леонид Якубович в интервью программе "Абонент доступен" на радио Baltkom рассказал о секретах своей работы.

Телеведущий признался, что никогда не смотрел свою передачу по телевизору и сам не понимает, как она еще продолжает выходить в эфир.

Я сам не могу объяснить, как эта штука существует 29 лет. Я сам не понимаю, я ни капельки не шучу. Леонид Якубович

Вместе с тем Якубович отметил, что каждый раз, когда раздается команда "Мотор!", это приносит ему огромное удовольствие. Телезрителю, по его словам, сложно прочувствовать атмосферу, которая царит на съемках.

Люди в зале смеются, ведущий и участники шутят, однако в эфир попадает только ограниченная часть, в основном часть "вопрос-ответ".

"Есть великое и очень грустное понятие "монтаж". <…> Вся душевность, этот юмор и хохот иногда вырезается, остается вопрос-ответ, что, конечно, снижает настроение программы", — добавил он.

Дети участников, которые по правилам программы должны выступить в эфире, поначалу стесняются. Тогда ведущий отводит их подальше от зрительного зала и просит спеть в тихой обстановке. После этого они уже вдвоем выходят из коридора в студию и продолжают петь. Однако подобные фрагменты также не попадают в итоговую версию передачи.

Капитал-шоу "Поле чудес" — телевизионная передача, которая выходит с 1990 года, российский аналог американской программы "Колесо фортуны". Первым ведущим был Владислав Листьев.