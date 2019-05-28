Якубович раскрыл секреты съемок "Поля чудес"

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Ведущий передачи "Поле чудес" Леонид Якубович в интервью программе "Абонент доступен" на радио Baltkom рассказал о секретах своей работы.
Телеведущий признался, что никогда не смотрел свою передачу по телевизору и сам не понимает, как она еще продолжает выходить в эфир.
Я сам не могу объяснить, как эта штука существует 29 лет. Я сам не понимаю, я ни капельки не шучу.
Вместе с тем Якубович отметил, что каждый раз, когда раздается команда "Мотор!", это приносит ему огромное удовольствие. Телезрителю, по его словам, сложно прочувствовать атмосферу, которая царит на съемках.
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Люди в зале смеются, ведущий и участники шутят, однако в эфир попадает только ограниченная часть, в основном часть "вопрос-ответ".
"Есть великое и очень грустное понятие "монтаж". <…> Вся душевность, этот юмор и хохот иногда вырезается, остается вопрос-ответ, что, конечно, снижает настроение программы", — добавил он.
Дети участников, которые по правилам программы должны выступить в эфире, поначалу стесняются. Тогда ведущий отводит их подальше от зрительного зала и просит спеть в тихой обстановке. После этого они уже вдвоем выходят из коридора в студию и продолжают петь. Однако подобные фрагменты также не попадают в итоговую версию передачи.
25 октября 2010, 16:14"Великое попадание": яркие персонажи и курьезы игры "Поле чудес"Ровно 20 лет впервые в эфире "Первого канала" (ОРТ) появилась программа "Поле чудес", являющаяся аналогом американской телеигры "Колесо фортуны". "Поле чудес" сразу же стало одним из любимых телевизионных шоу для тысяч россиян, и по сей день многие из них с нетерпением ждут каждую пятницу новых выпусков программы.
Капитал-шоу "Поле чудес" — телевизионная передача, которая выходит с 1990 года, российский аналог американской программы "Колесо фортуны". Первым ведущим был Владислав Листьев.
Первый год программа выходила то по четвергам, то по вторникам, но с 7 июня 1991 года и по сегодняшний день — каждый вечер в пятницу. Леонид Якубович провел свой первый эфир 22 ноября 1991 года.
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