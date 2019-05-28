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РИА Новости

Меняющиеся планы НАСА мешают сотрудничеству с Россией, заявил Рогозин

Вчера, 09:36
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Владимир Песня
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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
МОСКВА,28 мая – РИА Новости. Постоянные изменения перспективных пилотируемых программ НАСА мешают сотрудничеству с Россией не меньше, чем политическая напряженность между США и РФ, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Откровенно говоря, пока все выглядит так, что с каждым новым президентом меняются приоритеты в космосе. Это затрудняет сотрудничество не меньше, чем политическая напряженность", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах сотрудничества по проекту окололунной станции Gateway.
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По его словам, после заявления президента Дональда Трампа для США ключевой целью становится пилотируемая миссия на поверхность Луны в 2024 году. В этой связи возникает много вопросов относительно параметров программы Gateway – по срокам, архитектуре и так далее.
"В лучшем случае, она отодвигается на второй план, в худшем – начинает выглядеть как ненужный элемент, влекущий дополнительные расходы и снижение надежности из-за множества операций вдали от Земли. Поэтому сейчас мяч на стороне американцев. Когда они определятся с компоновкой программы Gateway, будет почва для обсуждения", - сказал Рогозин.
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Ранее глава "Роскосмоса" заявлял, что Россия готова участвовать в создании окололунной станции Gateway только на равных с США.
За последнее время США несколько раз меняли свои приоритеты в космосе. При Джордже Буше была объявлена программа "Совзвездие" по возвращению американских астронавтов на Луну. Барак Обама пересмотрел ее на полет к астероиду. Несколько лет при Трампе основным был инициированный в НАСА проект окололунной станции, однако Трамп потребовал от НАСА высадить человека на Луну в 2024 году.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Рогозина >>
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