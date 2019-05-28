Меняющиеся планы НАСА мешают сотрудничеству с Россией, заявил Рогозин

МОСКВА,28 мая – РИА Новости. Постоянные изменения перспективных пилотируемых программ НАСА мешают сотрудничеству с Россией не меньше, чем политическая напряженность между США и РФ, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Откровенно говоря, пока все выглядит так, что с каждым новым президентом меняются приоритеты в космосе. Это затрудняет сотрудничество не меньше, чем политическая напряженность", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах сотрудничества по проекту окололунной станции Gateway.

По его словам, после заявления президента Дональда Трампа для США ключевой целью становится пилотируемая миссия на поверхность Луны в 2024 году. В этой связи возникает много вопросов относительно параметров программы Gateway – по срокам, архитектуре и так далее.

"В лучшем случае, она отодвигается на второй план, в худшем – начинает выглядеть как ненужный элемент, влекущий дополнительные расходы и снижение надежности из-за множества операций вдали от Земли. Поэтому сейчас мяч на стороне американцев. Когда они определятся с компоновкой программы Gateway, будет почва для обсуждения", - сказал Рогозин.

Ранее глава "Роскосмоса" заявлял, что Россия готова участвовать в создании окололунной станции Gateway только на равных с США.