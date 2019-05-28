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РИА Новости

Россия не пойдет на изменение статуса Керченского пролива, заявил сенатор

Вчера, 09:30
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредставитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков перед началом заседания Совета Федерации РФ
Представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков перед началом заседания Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Россия не пойдет на изменение статуса Керченского пролива, в том числе исходя из мер безопасности, заявил сенатор от крымского региона Сергей Цеков.
Ранее замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила о намерении Киева добиваться присвоения Керченскому проливу международного статуса. По словам дипломата, это снимет в том числе вопросы правовой неопределенности пролива, а также "вопрос спекуляций России относительно статуса Керченского пролива как внутреннего".
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"Статус пролива урегулирован двухсторонними российско-украинскими договорами. Азовское море определено как внутреннее море. Поэтому не удастся ни при каких условиях достичь договоренностей о том, что этот пролив получит международный статус. То, что мы не дадим согласия на это решение, я в этом абсолютно уверен, потому что это вопрос безопасности Керченского пролива, Крымского моста. Это вопрос безопасности в Азовском море", - сказал РИА Новости Цеков.
Сенатор посоветовал Киеву придерживаться безусловного выполнения существующих договоренностей.
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"Возникает вопрос, для чего Киеву нужен международный статус пролива? (Если для того) чтобы проходили иностранные военные корабли различных стран, то мы на это никогда не согласимся", - сказал сенатор.
По его словам, с точки зрения прохождения гражданских судов через Керченский пролив проблем никаких нет.
Международно-правовой статус Азовского моря определен договором между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, ратифицированным обеими сторонами в 2004 году. Согласно документу, Азовское море отнесено к категории внутренних вод России и Украины. Также в 2012 году было заключено соглашение о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе.
Статус внутренних вод исключает возможность захода без согласия стран, которым они принадлежат, иностранных военных кораблей.
МИД России неоднократно отмечал, что Керченский пролив никогда не был международным по смыслу Конвенции ООН по морскому праву.
Работа береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ в Керченском проливе.
27 мая, 23:32
Киев намерен добиться международного статуса Керченского пролива
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