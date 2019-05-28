МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Ракеты "Ангара-А5" полностью заменят носители "Протон-М" к 2025 году, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"К 2025 году эта ракета должна полностью заменить "Протон-М", - сказал он.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей разных классов, от легкого до тяжелого, которое создавалось как замена для ракет "Протон-М" и "Рокот". Новое семейство, в отличие от них, использует экологически чистые компоненты топлива.

Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года; тяжелая "Ангара-А5" - в декабре 2014-го.