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РИА Новости

СМИ узнали условие Сбербанка для подключения к системе быстрых платежей

Вчера, 09:01
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛоготип на здании центрального офиса Сбербанка в Москве
Логотип на здании центрального офиса Сбербанка в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Логотип на здании центрального офиса Сбербанка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Сбербанк готов подключиться к общей системе быстрых платежей (СБП), если за каждый платеж будет получать 1% от его суммы, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
"За каждый отправленный или полученный платеж банк хочет получать 1% от его суммы, помимо комиссии, которую будет взимать сама система. Это ниже, чем сейчас банк взимает при переводах на карты сторонних банков (1,5%), но выше тех социальных тарифов, на которые рассчитывал ЦБ", - рассказал один из собеседников издания.
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Система, позволяющая россиянам переводить деньги по номеру телефона, была запущена в феврале, среди участников: ВТБ, "Тинькофф банк", Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, "Ак барс", Райффайзенбанк, платежный сервис Qiwi, Совкомбанк и РНКО "Платежный центр" - оператор платежной системы "Золотая корона".
Пока система не взимает комиссий, однако с 1 января 2020 года предусмотрено, что банк-отправитель и банк-получатель платят 0,5-3 рубля в зависимости от суммы перевода. Эти затраты включат в комиссии для клиентов, которые банки установят самостоятельно, но соразмерно тарифам ЦБ РФ. В противном случае Банк России собирается ограничивать размер конечных комиссий для потребителя в системе, отмечает газета.
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В Сбербанке отказались обсуждать детали переговоров с регулятором, в ЦБ РФ не комментируют действующие банки. Но в Банке России отмечают, что "тарифная модель системы была разработана и поддержана банковским сообществом" и тарифы в СБП сбалансированы. В ЦБ подчеркивают, что не считают возможным рассматривать подключение к системе какого-либо банка на особых условиях. Там добавили, что "к СБП должны подключиться все кредитные организации, работающие с гражданами, в первую очередь - системно значимые", пишет издание.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече МВФ и Всемирного банка поясняла, что для избежания ситуации, когда перевод даже через СБП в другой банк будет облагаться запретительной комиссией, планируется ограничить предельную разницу между тарифом для банка в СБП и конечным тарифом для клиентов. По ее словам, Банк России и ФАС будут следить за тем, чтобы тарифы в рамках СБП не завышались.
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