Рогозин назвал ситуацию с долгами Центра Хруничева угрозой нацбезопасности

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Финансовая ситуация в Центре Хруничева угрожает национальной безопасности. Об этом в интервью РИА Новости заявил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
"Закредитованность, избыточность накладных расходов — болевая точка многих компаний ОПК, но иногда проблемы приобретают настолько острый характер, что заставляют думать уже не только об экономических рисках, а об угрозах национальной безопасности", — сказал он.
По его словам, самая главная проблема российской космической отрасти за последний год — поиск решений для "финансового оздоровления" Центра имени Хруничева. В связи с этим Рогозин напомнил о проекте, который госкорпорация будет реализовывать вместе с правительством Москвы.
"На этой производственной площадке будут размещаться, помимо коллективов предприятий "Роскосмоса", базовые кафедры вузов, технологические компании. Это будет полноценный аэрокосмический кластер с соответствующим составом участников и пакетом льгот", — добавил он.
В прошлом году глава госкорпорации сообщил, что долговая нагрузка Центра Хруничева превышала 110 миллиардов рублей, но за последнее время снизилась на 31 миллиард.
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