Рогозин назвал ситуацию с долгами Центра Хруничева угрозой нацбезопасности

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Финансовая ситуация в Центре Хруничева угрожает национальной безопасности. Об этом в интервью РИА Новости заявил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"Закредитованность, избыточность накладных расходов — болевая точка многих компаний ОПК, но иногда проблемы приобретают настолько острый характер, что заставляют думать уже не только об экономических рисках, а об угрозах национальной безопасности", — сказал он.

По его словам, самая главная проблема российской космической отрасти за последний год — поиск решений для "финансового оздоровления" Центра имени Хруничева. В связи с этим Рогозин напомнил о проекте, который госкорпорация будет реализовывать вместе с правительством Москвы.