Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-28T07:16Z
https://ria.ru/20190528/1554974176.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155238/72/1552387204_0:262:2730:1798_1036x0_80_0_0_08a814cd2e47c8a8619d80e58996734c.jpg
РИА Новости

Казахстан одобрил проект соглашения с Россией о пусках с Байконура

Вчера, 07:16
1367
© Фото : КЦ "Южный"Ракета-носителя "Союз-2.1а" перед пуском с космодрома Байконур. Архивное фото
Ракета-носителя Союз-2.1а перед пуском с космодрома Байконур. Архивное фото
© Фото : КЦ "Южный"
АЛМА-АТА, 28 мая – РИА Новости. Правительство Казахстана одобрило проект соглашения с правительством России о сотрудничестве по осуществлению пусков с космодрома Байконур ракет-носителей (РН) типа "Союз-2" и новом районе падения ступеней ракет.
Постановление правительства от 23 мая об одобрении проекта соглашения и сам двусторонний документ опубликованы на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов.
"Предметом настоящего соглашения является установление организационно-правовой основы для регулирования порядка взаимодействия между сторонами и другими участниками правоотношений в рамках сотрудничества по осуществлению пусков с космодрома "Байконур" ракет-носителей типа "Союз-2" по новой трассе в северном направлении для запусков космических аппаратов на приполярные орбиты", - говорится в соглашении.
Соглашение предусматривает выделение земельного участка эллипсоидной формы площадью 5,8 тысячи гектар в Костанайской области (на севере республики) в качестве района падения отделяющихся частей ракет-носителей типа "Союз-2" при пусках с космодрома "Байконур" в северном направлении.
Космонавты на космодроме Байконур
11 апреля, 10:08
Россия внесет в проект "Байтерек" в три раза больше Казахстана
Согласно соглашению, плата за использование района падения составит 460 тысяч долларов в год (не более трех пусков), а также 50 тысяч долларов за каждый дополнительный пуск. Средства за эксплуатацию района падения будут направляться акимату (администрации) Джангельдинского района Костанайской области.
Соглашением предусмотрено, что организация, эксплуатирующая район падения (АО "Совместное казахстанско-российское предприятие "Байтерек"), будет обеспечивать безопасность населения и территорий, а также экологическую безопасность при пусках ракет-носителей типа "Союз-2". В частности, СП "Байтерек" будет ответственным за оповещение местных органов власти и руководителей хозяйств о предстоящем пуске ракеты-носителя; эвакуацию населения из района падения с последующим его возвратом после осуществления пуска; поиск фрагментов отделяющихся частей (боковых блоков) РН; ликвидацию степных пожаров в случае их возникновения при приземлении отделяющихся частей ракеты-носителя; своевременную очистку района падения от фрагментов отделяющихся частей РН; детоксикацию и рекультивацию земельных участков.
Кроме того, СП "Байтерек" будет проводить ежегодный мониторинг состояния флоры и фауны в районе падения и на сопредельной территории, а также комплексную оценку воздействия пусков ракет-носителей "Союз-2" на окружающую среду района падения и сопредельной территории раз в пять лет или по завершении срока эксплуатации района падения.
1001001
РоссияКазахстанРИА Наука
Рекомендуем
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин. Архивное фото
Конкуренты России "снимают сливки" на космических сервисах, заявил Рогозин
РИА
Новости
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин проконтролирует первый пуск "Протона" в 2019 году
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин. Архивное фото
Рогозин: время монополии по доставке астронавтов на МКС подходит к концу
Нур-Султан. Архивное фото
В Казахстане рассказали о переговорах с Белоруссией по поставкам нефти
Лента
новостей
Сотрудники японской полиции на месте происшествия в Кавасаки. 28 мая 2019
Трамп выразил соболезнования в связи с нападением в Японии
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин назвал ситуацию с долгами Центра Хруничева угрозой нацбезопасности
Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Рогозиным. 19 декабря 2017
Президент Сербии признал потерю Косово
Президент США Дональд Трамп
Трамп намерен заменить на авианосцах электромагнитные катапульты паровыми
Ракета Протон-М
Ракеты "Ангара-А5" полностью заменят носители "Протон-М" к 2025 году
Логотип корпорации Роскосмос
Россия за три года планирует запустить 56 гражданских спутников
Международный аэропорт Пекина
Консульство России попросило Пекин объяснить проверки телефонов у туристов
Пожар на контейнеровозе KMTC в тайском порту Лемчабанг. 22 мая 2019
СМИ: ущерб от взрыва в таиландском порту превысит три миллиона долларов
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
"Роскосмос" даст МКС "второе дыхание" за счет новых функций, заявил Рогозин
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского. Архивное фото
В Крыму разработали прототип новых электродвигателей
Посетитель у регистрационного стола в поликлинике
В России изменились правила обязательного медстрахования
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:44В Канаде потерпел крушение легкомоторный самолет
07:40США могут приостановить обучение турецких пилотов на F-35, сообщают СМИ
07:33СМИ: Таиланд планирует внести суп Том Ям в список мирового наследия ЮНЕСКО
07:32Экс-президент Украины объяснил, зачем Зеленский дал Саакашвили гражданство
07:29Утверждена новая редакция положения об экспертном совете при правительстве
07:24В Новосибирской области проведут проверки после гибели девочки на стройке
07:18В Кирове врача и фельдшера задержали за хищение денег у пенсионерок
06:48В Новосибирске проходят антитеррористические учения
06:44В Красноярске изъяли крупную партию синтетических наркотиков
06:33МИД Японии выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника в Кавасаки
06:25КнААЗ готов начать серийное производство истребителя пятого поколения Су-57
06:21В Австралии привели к присяге новое правительство
06:08Суд в Приморье в июне рассмотрит дела в отношении компаний-отловщиков белух
06:05Туск рассказал о переговорах между Евросоветом и Европарламентом
06:01В Приморье восстановили нарушенное из-за циклона электроснабжение
05:58В Лондоне представили книгу мемуаров и писем скульптора Ариадны Арендт
05:41Нобелевский лауреат Орхан Памук хочет открыть в Турции музей Анны Карениной
05:37Пассажиры экстренно севшего Boeing улетели из Иркутска резервным бортом
05:31Россия и Аргентина обсуждают место строительства АЭС большой мощности
05:28Врачи рассказали о состоянии ребенка, упавшего в коллектор в Хабаровске
Лента новостейМолния