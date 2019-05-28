Казахстан одобрил проект соглашения с Россией о пусках с Байконура

АЛМА-АТА, 28 мая – РИА Новости. Правительство Казахстана одобрило проект соглашения с правительством России о сотрудничестве по осуществлению пусков с космодрома Байконур ракет-носителей (РН) типа "Союз-2" и новом районе падения ступеней ракет.

Постановление правительства от 23 мая об одобрении проекта соглашения и сам двусторонний документ опубликованы на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов.

"Предметом настоящего соглашения является установление организационно-правовой основы для регулирования порядка взаимодействия между сторонами и другими участниками правоотношений в рамках сотрудничества по осуществлению пусков с космодрома "Байконур" ракет-носителей типа "Союз-2" по новой трассе в северном направлении для запусков космических аппаратов на приполярные орбиты", - говорится в соглашении.

Соглашение предусматривает выделение земельного участка эллипсоидной формы площадью 5,8 тысячи гектар в Костанайской области (на севере республики) в качестве района падения отделяющихся частей ракет-носителей типа "Союз-2" при пусках с космодрома "Байконур" в северном направлении.

Согласно соглашению, плата за использование района падения составит 460 тысяч долларов в год (не более трех пусков), а также 50 тысяч долларов за каждый дополнительный пуск. Средства за эксплуатацию района падения будут направляться акимату (администрации) Джангельдинского района Костанайской области.

Соглашением предусмотрено, что организация, эксплуатирующая район падения (АО "Совместное казахстанско-российское предприятие "Байтерек"), будет обеспечивать безопасность населения и территорий, а также экологическую безопасность при пусках ракет-носителей типа "Союз-2". В частности, СП "Байтерек" будет ответственным за оповещение местных органов власти и руководителей хозяйств о предстоящем пуске ракеты-носителя; эвакуацию населения из района падения с последующим его возвратом после осуществления пуска; поиск фрагментов отделяющихся частей (боковых блоков) РН; ликвидацию степных пожаров в случае их возникновения при приземлении отделяющихся частей ракеты-носителя; своевременную очистку района падения от фрагментов отделяющихся частей РН; детоксикацию и рекультивацию земельных участков.