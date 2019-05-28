Трамп: японский авианосец "Кага" позволит защитить регион от угроз

ТОКИО, 28 мая – РИА Новости. Переоснащение японского вертолетоносца "Кага" в авианосец и размещение на нем американских истребителей F-35 с технологией стелс позволит защитить регион от различных угроз, завил президент США Дональд Трамп.

"Япония переживает исторический момент. Началась эпоха нового правления Рэйва. Я приветствую дружбу и союз США и Японии. Американские военные корабли действуют по всему миру вместе с союзническими кораблями. То, что здесь в этом порту рядом стоят военные корабли двух союзных стран – живое свидетельство этого партнерства. Как вы знаете, Япония недавно приняла решение о покупке 105 истребителей F-35 новой модификации, оснащенных технологией стелс. Таким образом, Япония стала крупнейшим покупателем F-35 среди союзнических стран. Скоро этот вертолетоносец будет модифицирован для того, чтобы их принять. Благодаря этому "Кага" сможет помочь защитить широкий регион от различных угроз", - сказал Трамп, выступая перед 500 японскими и американскими военнослужащими на базе японских сил самообороны, осмотр которой он провел вместе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Трамп и Абэ утром во вторник прибыли на вертолетоносец "Кага" на базу японских сил самообороны Йокосука, трансляцию вела телекомпания NHK

"Кага" - один из двух вертолетоносцев Японии, которые планируется переоборудовать под авианосцы. План подразумевает переоборудование двух вертолетоносцев класса "Издумо" – "Кага" и собственно "Идзумо" для превращения их в авианосцы и размещения на них в общей сложности 20 истребителей короткого взлета и вертикальной посадки F-35B. Всего Япония планирует закупить у США более 100 самолетов F-35 двух модификаций.

По конституции Япония не может обладать наступательными вооружениями, поэтому Токио подчеркивает, что состоящие на вооружении сил самообороны четыре вертолетоносца по многим параметрам совпадают с авианосцами и выглядят очень похоже на ударные авианосцы, но таковыми не являются, так как не могут перевозить истребители, а только вертолеты. В этой связи Япония намерена размещать истребители на "Идзумо" не на постоянной основе, а во время чрезвычайной ситуации или учений.

"Идзумо" - один из двух наиболее новых и крупных военных кораблей морских сил самообороны, спущенный на воду в 2015 году. Его водоизмещение составляет 19,5 тысячи тонн. Строительство вертолетоносца заняло три года и обошлось в 130 миллиардов иен (более 1 миллиарда долларов). Длина палубы составляет 248 метров, ширина — 38 метров. На его борту могут находиться 14 вертолетов. Его собрат по классу вертолетоносец "Кага" - четвертый в ряду вертолетоносцев Японии. Несмотря на совпадение почти всех параметров, "Кага" оснащен более чувствительными радами по сравнению с "Идзумо".