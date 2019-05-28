В Дагестане изъяли миллион пачек поддельных сигарет

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Дагестанские полицейские совместно с ФСБ перекрыли канал поставки в Россию контрафактных сигарет из-за рубежа, правоохранители изъяли две фуры с поддельными пачками, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками УЭБиПК МВД по республике Дагестан во взаимодействии с республиканским управлением ФСБ России пресечен международный канал поставки на территорию Российской Федерации немаркированной табачной продукции иностранного производства в особо крупном размере", - сообщила Волк.

Правоохранители обнаружили в кузовах и прицепах двух большегрузных автомобилей свыше 1 миллиона пачек сигарет под брендами известных производителей, вся табачная продукция была изъята, а часть отправлена на экспертизу.