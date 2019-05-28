Абэ заявил о "небывалой мощи" японо-американского союза

ТОКИО, 28 мая – РИА Новости. Модификация вертолетоносца "Кага", которая позволит превратить его в авианосец, послужит укреплению мира и стабильности в регионе, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на базе японских сил самообороны, осмотр которой он провел вместе с президентом США Дональдом Трампом.

"Сам факт того, что лидеры двух стран вместе приветствуют военнослужащих обеих стран – событие, происходящее впервые в истории. Мы с президентом Трампом сделали так, что японо-американский союз достиг небывалой мощи. И то, что мы тут находимся вместе – свидетельство его крепости. Мы твердо выступаем за открытый и свободный Индийский и Тихий океаны. Вертолетоносец "Кага" в прошлом году был направлен на запад Тихого океана и в Индийский океан, где вел патрулирование в тесном сотрудничестве с американскими военными. Его модификация, которая позволит разместить на нем истребители короткого взлета и вертикальной посадки, послужит укреплению мира и стабильности нашей страны и региона", - сказал Абэ, выступая перед японскими и американскими военнослужащими.

Дональд Трамп и премьер-министр Японии утром во вторник прибыли на вертолетоносец "Кага" на базу японских сил самообороны Йокосука, трансляцию вела телекомпания NHK

"Кага" - один из двух вертолетоносцев Японии, которые планируется переоборудовать под авианосцы. План подразумевает переоборудование двух вертолетоносцев класса "Издумо" – "Кага" и собственно "Идзумо" для превращения их в авианосцы и размещения на них в общей сложности 20 истребителей короткого взлета и вертикальной посадки F-35B. Всего Япония планирует закупить у США более 100 самолетов F-35 двух модификаций.

По конституции Япония не может обладать наступательными вооружениями, поэтому Токио подчеркивает, что состоящие на вооружении сил самообороны четыре вертолетоносца по многим параметрам совпадают с авианосцами и выглядят очень похоже на ударные авианосцы, но таковыми не являются, так как не могут перевозить истребители, а только вертолеты. В этой связи Япония намерена размещать истребители на "Идзумо" не на постоянной основе, а во время чрезвычайной ситуации или учений.

"Идзумо" - один из двух наиболее новых и крупных военных кораблей морских сил самообороны, спущенный на воду в 2015 году. Его водоизмещение составляет 19,5 тысячи тонн. Строительство вертолетоносца заняло три года и обошлось в 130 миллиардов иен (более 1 миллиарда долларов). Длина палубы составляет 248 метров, ширина — 38 метров. На его борту могут находиться 14 вертолетов. Его собрат по классу вертолетоносец "Кага" - четвертый в ряду вертолетоносцев Японии. Несмотря на совпадение почти всех параметров, "Кага" оснащен более чувствительными радами по сравнению с "Идзумо".