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РИА Новости

Абэ заявил о "небывалой мощи" японо-американского союза

05:36
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© REUTERS / Athit PerawongmethaПремьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом. 27 мая 2019
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом. 27 мая 2019
© REUTERS / Athit Perawongmetha
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом. 27 мая 2019
ТОКИО, 28 мая – РИА Новости. Модификация вертолетоносца "Кага", которая позволит превратить его в авианосец, послужит укреплению мира и стабильности в регионе, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на базе японских сил самообороны, осмотр которой он провел вместе с президентом США Дональдом Трампом.
"Сам факт того, что лидеры двух стран вместе приветствуют военнослужащих обеих стран – событие, происходящее впервые в истории. Мы с президентом Трампом сделали так, что японо-американский союз достиг небывалой мощи. И то, что мы тут находимся вместе – свидетельство его крепости. Мы твердо выступаем за открытый и свободный Индийский и Тихий океаны. Вертолетоносец "Кага" в прошлом году был направлен на запад Тихого океана и в Индийский океан, где вел патрулирование в тесном сотрудничестве с американскими военными. Его модификация, которая позволит разместить на нем истребители короткого взлета и вертикальной посадки, послужит укреплению мира и стабильности нашей страны и региона", - сказал Абэ, выступая перед японскими и американскими военнослужащими.
Дональд Трамп и премьер-министр Японии утром во вторник прибыли на вертолетоносец "Кага" на базу японских сил самообороны Йокосука, трансляцию вела телекомпания NHK.
"Кага" - один из двух вертолетоносцев Японии, которые планируется переоборудовать под авианосцы. План подразумевает переоборудование двух вертолетоносцев класса "Издумо" – "Кага" и собственно "Идзумо" для превращения их в авианосцы и размещения на них в общей сложности 20 истребителей короткого взлета и вертикальной посадки F-35B. Всего Япония планирует закупить у США более 100 самолетов F-35 двух модификаций.
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Колониальные замашки: зачем армия США перекапывает Японию
По конституции Япония не может обладать наступательными вооружениями, поэтому Токио подчеркивает, что состоящие на вооружении сил самообороны четыре вертолетоносца по многим параметрам совпадают с авианосцами и выглядят очень похоже на ударные авианосцы, но таковыми не являются, так как не могут перевозить истребители, а только вертолеты. В этой связи Япония намерена размещать истребители на "Идзумо" не на постоянной основе, а во время чрезвычайной ситуации или учений.
"Идзумо" - один из двух наиболее новых и крупных военных кораблей морских сил самообороны, спущенный на воду в 2015 году. Его водоизмещение составляет 19,5 тысячи тонн. Строительство вертолетоносца заняло три года и обошлось в 130 миллиардов иен (более 1 миллиарда долларов). Длина палубы составляет 248 метров, ширина — 38 метров. На его борту могут находиться 14 вертолетов. Его собрат по классу вертолетоносец "Кага" - четвертый в ряду вертолетоносцев Японии. Несмотря на совпадение почти всех параметров, "Кага" оснащен более чувствительными радами по сравнению с "Идзумо".
Кроме этих двух кораблей силы самообороны располагают еще двумя вертолетоносцами типа "Хюга", палуба которых короче на 50 метров. Первый японский вертолетоносец "Хюга" вступил в строй восемь лет назад. Его водоизмещение составляет почти 14 тысяч тонн, длина 197 метров. На его палубе могут разместиться три вертолета, а всего он может перевозить 11 вертолетов.
Американская военная база Кэмп Фостер на острове Окинава в Японии
25 марта, 15:48
Где тонко, там и рвется. Американская оборона в Японии дала брешьЯпонцы давно недовольны соседством с американскими военными, только руководство страны к этому глухо. Вот и приходится некоторым гражданам выражать свое недовольство более отчетливо. Благо на базу США, как выяснилось, попасть проще простого.
0610014
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Дональд ТрампСиндзо АбэЯпонияСШАВ мире
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