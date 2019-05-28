Экс-министр рассказал, как ЕС губит экономику Украины

Люди с флагами ЕС и Украины на площади Независимости в Киеве

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что, подписав соглашение об ассоциации с Евросоюзом, Киев согласился на заведомо проигрышные условия. Об этом он рассказал в эфире телеканала " Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что, подписав соглашение об ассоциации с Евросоюзом, Киев согласился на заведомо проигрышные условия. Об этом он рассказал в эфире телеканала " 112 Украина ".

По его словам, основная часть этого соглашения – это установление зоны свободной торговли (ЗСТ), однако при этом ЕС ввел на украинскую продукцию квоты, ограничив ее ввоз.

Суслов также отметил, что экономика Украины не способна конкурировать с европейской, но все таки Киев согласился сотрудничать на условиях технических регламентов и стандартов, принятых в Евросоюзе.

"То есть, европейская продукция автоматически к нам поступает без контроля качества, а украинская продукция должна быть сертифицирована на соответствие стандартам Евросоюза. Поэтому соглашение было подписано заведомо неравноправное, невыгодное и дискриминационное", — сказал экс-министр.

Кроме того, он добавил, что у Украины огромное отрицательно сальдо в торговле, структура которой показывает, что из ЕС идет готовая продукция, но из Украины в Европу поступает почти одно сырье. В частности, он привел в пример масштабную заготовку леса для поставок в Европу.

"В итоге такого ошибочного стратегического решения наша экономика и промышленность гибнет", — подчеркнул Суслов.

Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе Украине открылся рынок Евросоюза. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.