Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-28T05:18Z
https://ria.ru/20190528/1554973452.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149449/76/1494497612_0:3:1036:586_1036x0_80_0_0_38bacd3a456c67ff531d5b8e5cc48ded.jpg
РИА Новости

Экс-министр рассказал, как ЕС губит экономику Украины

05:18
10960
© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЛюди с флагами ЕС и Украины на площади Независимости в Киеве
Люди с флагами ЕС и Украины на площади Независимости в Киеве
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что, подписав соглашение об ассоциации с Евросоюзом, Киев согласился на заведомо проигрышные условия. Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина".
По его словам, основная часть этого соглашения – это установление зоны свободной торговли (ЗСТ), однако при этом ЕС ввел на украинскую продукцию квоты, ограничив ее ввоз.
Сенатор Алексей Пушков
23 мая, 04:27
Пушков предрек крах "украинской мечты"
Суслов также отметил, что экономика Украины не способна конкурировать с европейской, но все таки Киев согласился сотрудничать на условиях технических регламентов и стандартов, принятых в Евросоюзе.

"То есть, европейская продукция автоматически к нам поступает без контроля качества, а украинская продукция должна быть сертифицирована на соответствие стандартам Евросоюза. Поэтому соглашение было подписано заведомо неравноправное, невыгодное и дискриминационное", — сказал экс-министр.

Кроме того, он добавил, что у Украины огромное отрицательно сальдо в торговле, структура которой показывает, что из ЕС идет готовая продукция, но из Украины в Европу поступает почти одно сырье. В частности, он привел в пример масштабную заготовку леса для поставок в Европу.
"В итоге такого ошибочного стратегического решения наша экономика и промышленность гибнет", — подчеркнул Суслов.
Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе Украине открылся рынок Евросоюза. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.
Однако украинские производители столкнулись с проблемой квот, которые предусматривает ЗСТ с ЕС. А именно — Украина может продавать без пошлин 36 видов товаров, но в ограниченном количестве. Исчерпав такие квоты, экспортеры далее могут поставлять свои товары на рынок Евросоюза без льготных условий. В действительности украинские производители исчерпывают такие квоты в начале года, а остальной экспорт идет без льгот.
Президент Украины Петр Порошенко
18 мая, 10:11
Взлеты и падения Порошенко: какое наследие оставил президент Украины
31482113
Обсудить 7
Ситуация на УкраинеЕвросоюзЕвропаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну и что, что мы сдадим свою независимость и станем вассалами Запада, зато экономика как расцветёт! - говорили они. А на Западе, как оказалось, не дураки сидят, как только получили контроль над Украиной сразу напринимали выгодных для себя решений...
28 мая, 05:30
СССергей Смирнов
1000000
Рекомендуем
Певица Алсу
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети"
РИА
Новости
Советник президента Украины Андрей Богдан во время брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
Глава администрации Зеленского пообещал России политику "кнута и пряника"
Петр Порошенко во время митинга в Киеве, Украина. 22 апреля 2019
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН
Лента
новостей
Золотые слитки
Daily Express назвала закупки золота Россией "плохим знаком" для мира
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
В команде Зеленского оценили отказ Рады рассмотреть законопроект президента
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах
Президент Украины Владимир Зеленский в рабочем кабинете
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Авиабаза Хмеймим в Сирии
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Депутат Госдумы России от Крыма Наталья Поклонская. Архивное фото
Поклонская прокомментировала заявление Зеленского о Крыме
Саммит НАТО в Брюсселе
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством Верховной рады и лидерами парламентских фракций и групп. 21 мая 2019
Зеленский вынесет на референдум вопрос о переговорах с Россией
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, во время заседания в Шевченковском районном суде города Киев. 22 июня 2018
Савченко рассказала, как увидела страх в глазах украинских депутатов
Джон Дэвисон Рокфеллер
Назван самый богатый человек в истории
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:11Трамп выразил соболезнования в связи с нападением в Японии
07:08Конкуренты России "снимают сливки" на космических сервисах, заявил Рогозин
06:59СМИ: в Китае три человека погибли в результате обвала на стройке в метро
06:57Аэропорт Хабаровска эвакуировали после сообщений о минировании
06:55В Красноярском крае медведь зашел на детскую площадку
06:50В Хабаровском крае эвакуировали крупные ТЦ после сообщений о минировании
06:39Число жертв атаки в Японии возросло до двух человек
06:28В Хабаровске ребенок провалился в коллектор с горячей водой
06:26Трамп: японский авианосец "Кага" позволит защитить регион от угроз
06:25Президент Сербии признал потерю Косово
06:23В Казахстане рассказали о переговорах с Белоруссией по поставкам нефти
06:21В Вашингтоне пять человек пострадали в результате стрельбы
06:11В Приамурье задержали подозреваемого в погроме на кладбище
06:08В Дагестане изъяли миллион пачек поддельных сигарет
05:56Суд продлил арест зампреда Сибирского отделения РАН
05:52Суд по иску о выпуске на волю косаток в Приморье отложили до 31 мая
05:48Суд продлил арест приморского депутата Милуша, обвиняемого в растрате
05:40В Восточной Гуте восстановили школу
05:38Бразильская Petrobras может продать 27 нефтегазовых месторождений
05:36Абэ заявил о "небывалой мощи" японо-американского союза
Лента новостейМолния