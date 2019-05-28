Рогозин: время монополии по доставке астронавтов на МКС подходит к концу

МОСКВА,28 мая – РИА Новости. Российская пилотируемая космонавтика долгое время окупалась за счет сотрудничества с США, но время монополии по доставке астронавтов на Международную космическую станцию подходит к концу, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Несмотря на высокие расходы, эта сфера (пилотируемая космонавтика) не является сугубо затратной, она может косвенно окупаться. Долгое время это происходило за счет сотрудничества с США, в том числе за счет сложившейся в определенный момент монополии по доставке людей и грузов на МКС. Эта ситуация сохраняется по сей день, но понятно, что она временная. И понятно, что по мере того, как американцы будут пересаживаться на собственную транспортную систему, нам важно активизировать международное сотрудничество по пилотируемым программам на других направлениях.
В рамках продолжения международного сотрудничества Рогозин рассчитывает на взаимодействие с Объединенными Арабскими Эмиратами.
Ранее сообщалось, что космонавт из ОАЭ осенью отправится на МКС на российском корабле "Союз".