Рогозин: время монополии по доставке астронавтов на МКС подходит к концу

Несмотря на высокие расходы, эта сфера (пилотируемая космонавтика) не является сугубо затратной, она может косвенно окупаться. Долгое время это происходило за счет сотрудничества с США, в том числе за счет сложившейся в определенный момент монополии по доставке людей и грузов на МКС. Эта ситуация сохраняется по сей день, но понятно, что она временная. И понятно, что по мере того, как американцы будут пересаживаться на собственную транспортную систему, нам важно активизировать международное сотрудничество по пилотируемым программам на других направлениях.