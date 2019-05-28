Трамп и Абэ прибыли на японский вертолетоносец "Кага"

"Кага" - один из двух вертолетносцев Японии, которые планируется переоборудовать под авианосцы. План подразумевает переоборудование двух вертолетоносцев класса "Издумо" – "Кага" и собственно "Идзумо" для превращения их в авианосцы и размещения на них в общей сложности 20 истребителей короткого взлета и вертикальной посадки F-35B. Всего Япония планирует закупить у США 100 самолетов F-35 двух модификаций.