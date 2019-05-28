Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский впервые в качестве президента посетил позиции ВСУ на подконтрольной Киеву территории Луганской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

"В Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности, на посту наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника — 400 метров", — сообщили представители президента.

Уточняется, что Зеленский ознакомился с бытовыми условиями украинской армии и отметил, что снабжение силовиков следует улучшить.

"Условия для военных, защищающих Украину, должны быть нормальными", — заявил президент.

Зеленскому также доложили о ситуации в зоне внутриукраинского конфликта. Как отмечается в сообщении пресс-центра штаба операции объединенных сил Украины в Facebook , ситуация в районе проведения операции "контролируемая". В совещании также принял участие начальник Генерального штаба ВС Украины Руслан Хомчак.

"В разрешении конфликта не заинтересован"

Ранее глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук выразил мнение, что команда нового президента Украины не заинтересована в урегулировании конфликта на юго-востоке страны.

Так политик прокомментировал заявление главы администрации Зеленского Андрея Богдана о том, что Медведчук не может представлять Киев на переговорах с Москвой.