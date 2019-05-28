России не стоит участвовать в новой лунной гонке, считает Рогозин

"Мне кажется, нам нет смысла участвовать в лунной гонке по той модели, что была в период холодной войны. Да и сейчас новая лунная гонка – это, скорее, не соревнования держав, а гонка между республиканцами и демократами на Капитолии. Для нас Луна – это не просто миссия престижа, а долговременный приоритет. Поэтому лучше делать дольше, но дешевле и рациональней с точки зрения компоновки разных элементов программы", - сказал он.