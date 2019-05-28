Власти Приморья обсуждают создание туристической полиции

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая - РИА Новости. Власти Приморья обсуждают создание в регионе туристической полиции, сообщает краевая администрация.

На заседании региональной администрации директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков рассказал, что в 2018 году поступления от предприятий туротрасли составили 4,3 миллиарда рублей, из них налоги – 1,6 миллиарда рублей. Суммарный прирост поступлений - почти 7%, по налогам – 12%. Шестаков предложил губернатору региона Олегу Кожемяко рассмотреть возможность создания туристической полиции.

"Туристы иногда теряют вещи, бывают случаи кражи, нештатные ситуации. Полицейские могли бы проверять, насколько правомерно проведение экскурсий иностранцами", – сказал он. Губернатор отметил, что такое решение может быть целесообразным.