Власти Приморья обсуждают создание туристической полиции

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая - РИА Новости. Власти Приморья обсуждают создание в регионе туристической полиции, сообщает краевая администрация.
На заседании региональной администрации директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков рассказал, что в 2018 году поступления от предприятий туротрасли составили 4,3 миллиарда рублей, из них налоги – 1,6 миллиарда рублей. Суммарный прирост поступлений - почти 7%, по налогам – 12%. Шестаков предложил губернатору региона Олегу Кожемяко рассмотреть возможность создания туристической полиции.
"Туристы иногда теряют вещи, бывают случаи кражи, нештатные ситуации. Полицейские могли бы проверять, насколько правомерно проведение экскурсий иностранцами", – сказал он. Губернатор отметил, что такое решение может быть целесообразным.
"Необходимо посмотреть все данные, в том числе, есть ли лицензия у экскурсоводов. Возможно, будем ходатайствовать перед правительством о создании данного ведомства", – заявил Кожемяко.
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