Ученые протестируют на МКС жвачку для защиты космонавтов от пародонтита

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Российские ученые из Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН готовятся провести на борту Международной космической станции эксперимент "Пародонт-ЛОР" по тестированию препаратов для поддержания стабильности микрофлоры человеческого организма при полетах к Луне, сообщил РИА Новости заведующий отделом санитарно-гигиенической безопасности в искусственной среде обитания ИМБП Вячеслав Ильин.

"Главным образом препарат призван защитить от пародонтита и гингивита. Будет использоваться саливарный стрептококк. Есть штаммы коллекционные, на основе которых есть опыт приготовления препаратов… Он обычно в форме жвачки, либо в форме конфеток, которые нужно рассасывать, а стрептококки уже распределяются по ротовой жидкости и таким образом колонизируют. В результате этого отмечается вытеснение пародонто-патогенных организмов из ротовой области", - сказал Ильин, отметив, что препарат способен полностью уничтожать, например, золотистый стафилококк.

Как отмечается на сайте координационного научно-технического совета головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш, эксперимент уже введен в долгосрочную программу исследований на МКС.

"При подтверждении эффективности данного комплекса препаратов можно будет рассмотреть вопрос о включении его в комплекс средств медобеспечения лунной программы, в качестве средства укрепления колонизационной резистентности организма человека в условиях межпланетного космического полета", - говорится в описании эксперимента.

Помимо саливарного стрептококка, космонавт, которому предстоит проводить эксперимент, будет принимать комплекс бактериофагов "Фагодент". Предыдущие эксперименты этой серии ("Пародонт-1 и -2") показали, что в условиях космического полета у человека в ротоглотке развиваются пародонто-патогенные микроорганизмы, и к концу миссии на станции (обычно длятся около полугода) почти полностью вытесняют защитные группы микроорганизмов.