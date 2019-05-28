Тимошенко прокомментировала решение Зеленского распустить Раду

По ее словам, Зеленский "должен был распустить" парламент. Тимошенко отметила, что ее команда "внимательно изучила основания, на которых была распущена Верховная рада". Она подчеркнула, что состав украинского парламента, согласно конституции, должен быть распущен, если в коалиции менее 226 депутатов. Отсутствие большинства в Раде Тимошенко назвала "юридически установленным фактом".