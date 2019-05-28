Тимошенко прокомментировала решение Зеленского распустить Раду

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко считает, что решение президента страны Владимира Зеленского распустить Верховную раду - законное и правильное.
"Он сделал правильно. Парламент распущен правильно, и пусть идут на выборы", - сказала Тимошенко в эфире украинского телеканала ICTV.
По ее словам, Зеленский "должен был распустить" парламент. Тимошенко отметила, что ее команда "внимательно изучила основания, на которых была распущена Верховная рада". Она подчеркнула, что состав украинского парламента, согласно конституции, должен быть распущен, если в коалиции менее 226 депутатов. Отсутствие большинства в Раде Тимошенко назвала "юридически установленным фактом".
Лидер "Батькивщины" уверена, что Конституционный суд Украины, в который поступила жалоба от ряда депутатов на указ Зеленского, не сможет изменить решение о роспуске Рады.