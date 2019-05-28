Эксперты рассказали, как россияне собираются отдыхать этим летом

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Летом более половины (60%) российских туристов планируют поехать на море, сообщает momondo.ru.

Специалисты сервиса проанализировали поисковые запросы пользователей и опросили более двух тысяч респондентов, чтобы узнать, где они собираются отдыхать в июне, июле и августе.

Выяснилось, что пользователи чаще всего ищут билеты в Бургас, Барселону и Тиват. Последний потеснил Анталью и стал одним из самых бюджетных направлений. Добраться до черногорского курорта можно, заплатив 18 200 рублей за перелет в оба конца. Также одним из самых востребованных международных направлений стала Грузия. Туристы потратят на билет в Тбилиси в среднем 16 200 рублей.

Значительно вырос интерес россиян к турам на Сицилию. "По сравнению с прошлым летом количество запросов на рейсы в Палермо возросло на 102%", – говорит представитель сервиса Ирина Рябовол. За билет в этот город туристам придется заплатить в среднем 20 700 рублей. Второе, третье и четвертое места в рейтинге популярности - у испанских городов Пальма-де-Майорка (+57%), Аликанте (+51%) и Малага (+40%), перелеты в которые обойдутся в сумму от 20 000 до 22 600 рублей.

На 36% вырос спрос на Батуми, куда можно улететь, потратив 19 300 рублей.