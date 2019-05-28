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РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали, как россияне собираются отдыхать этим летом

Вчера, 09:02
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© Depositphotos / boggy22 Панарея, Сицилия
Панарея, Сицилия
© Depositphotos / boggy22
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Летом более половины (60%) российских туристов планируют поехать на море, сообщает momondo.ru.
Специалисты сервиса проанализировали поисковые запросы пользователей и опросили более двух тысяч респондентов, чтобы узнать, где они собираются отдыхать в июне, июле и августе.
Выяснилось, что пользователи чаще всего ищут билеты в Бургас, Барселону и Тиват. Последний потеснил Анталью и стал одним из самых бюджетных направлений. Добраться до черногорского курорта можно, заплатив 18 200 рублей за перелет в оба конца. Также одним из самых востребованных международных направлений стала Грузия. Туристы потратят на билет в Тбилиси в среднем 16 200 рублей.
Значительно вырос интерес россиян к турам на Сицилию. "По сравнению с прошлым летом количество запросов на рейсы в Палермо возросло на 102%", – говорит представитель сервиса Ирина Рябовол. За билет в этот город туристам придется заплатить в среднем 20 700 рублей. Второе, третье и четвертое места в рейтинге популярности - у испанских городов Пальма-де-Майорка (+57%), Аликанте (+51%) и Малага (+40%), перелеты в которые обойдутся в сумму от 20 000 до 22 600 рублей.
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На 36% вырос спрос на Батуми, куда можно улететь, потратив 19 300 рублей.
Динамика интереса к "домашним" направлениям не изменилась. За пляжным отдыхом россияне по-прежнему едут в Краснодарский край. В 2019 году билеты в Сочи обойдутся в среднем в 13 500 рублей, и это самое бюджетное среди наиболее востребованных курортных направлений внутри страны.
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ТуризмТуризмтуристыАнталья (провинция)СицилияНовости - ТуризмТиватБургасМоскваКраснодарСочиАликантеПалермоБарселонаАнапаБатумиПальма-де-МайоркаТбилисиСанкт-Петербург
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