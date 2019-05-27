В Ленинградской области машина врезалась в дерево

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Три человека погибли в автомобиле, врезавшемся в дерево в Киришском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
"Около 19.00 на 24-м километре автодороги Кириши - Будогощь водитель автомобиля Mazda не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП водитель и двое пассажиров, мужчины 1984 и 1973 годов рождения, скончались на месте", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, в результате ДТП тяжелые травмы получил пассажир 1973 года рождения.
Ведётся проверка.