Луценко уйдет с должности генпрокурора после выборов в Раду

КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что после проведения внеочередных выборов в Верховную раду намерен покинуть свою должность и уйти в политику.

Инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского состоялась 20 мая. Выступая в парламенте, он заявил, что распускает Верховную раду Украины и призвал кабмин освободить места для новых поколений. Кроме того, он призвал депутатов уволить глав Службы безопасности, Генпрокуратуры и министерства обороны.

"Считаю, что мое задание - вместе с коллегами из правоохранительных органов провести не только честные президентские, но и парламентские выборы. После этого я пойду в политику… Как вы знаете, выборы в парламент пройдут в 20 числах июля, после этого новоизбранный парламент сформирует свои руководящие органы, коалицию, правительство. И после этого, очевидно, примет решение о новом генпрокуроре", - заявил Луценко в понедельник в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV

По его словам, в политику он намерен пойти не по спискам партий, "а к людям, с которыми будет работать над видением развития Украины".