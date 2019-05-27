Луценко уйдет с должности генпрокурора после выборов в Раду

КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что после проведения внеочередных выборов в Верховную раду намерен покинуть свою должность и уйти в политику.
Инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского состоялась 20 мая. Выступая в парламенте, он заявил, что распускает Верховную раду Украины и призвал кабмин освободить места для новых поколений. Кроме того, он призвал депутатов уволить глав Службы безопасности, Генпрокуратуры и министерства обороны.
"Считаю, что мое задание - вместе с коллегами из правоохранительных органов провести не только честные президентские, но и парламентские выборы. После этого я пойду в политику… Как вы знаете, выборы в парламент пройдут в 20 числах июля, после этого новоизбранный парламент сформирует свои руководящие органы, коалицию, правительство. И после этого, очевидно, примет решение о новом генпрокуроре", - заявил Луценко в понедельник в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.
По его словам, в политику он намерен пойти не по спискам партий, "а к людям, с которыми будет работать над видением развития Украины".
В начале мая Луценко заявил, что не ведет переговоры с командой Зеленского относительно своей отставки. Ранее экс-министр финансов Украины Александр Данилюк, работающий в штабе Зеленского, заявил, что заменить Луценко на должности генерального прокурора мог бы кто-то из антикоррупционных активистов. В парламенте начали собирать подписи депутатов за отставку Луценко, но, по его данным, пока собрано 19 из 150 необходимых для рассмотрения этого вопроса. Луценко ранее заявлял, что не видит оснований для своей отставки.