В РПЦ надеются на "добрые плоды" посреднической миссии по Украине

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В Московском патриархате приветствуют посреднические усилия архиепископа Кипрского Хризостома по урегулированию украинского церковного вопроса и возникших "межправославных проблем" и надеются, что они принесут "добрые плоды", заявил в понедельник РИА Новости глава отдела внешних церковных связей МП митрополит Волоколамский Иларион.

Архиепископ Кипрский Хризостом в эти дни наносит посреднические визиты в поместные Церкви, в ходе которых обсуждаются действия Константинополя по дарованию "автокефалии" раскольническим структурам на Украине. После встреч с патриархами Сербским Иринеем и Болгарским Неофитом он встретился с предстоятелем Элладской церкви архиепископом Иеронимом. По данным греческого церковного сайта "Ромфея", в ходе встречи Хризостом заявил, что "руководящим принципом наших действий должно быть тщательное соблюдение интересов Церкви" и возникшие проблемы нужно решать "с мужеством, верой и оптимизмом".

"В тех условиях, когда Константинопольский патриарх, объявив себя первым без равных, самоустранился от решения межправославных проблем и от координации усилий православных церквей по решению этих проблем, неудивительно, что появляются альтернативные центры такой координации. Архиепископ Кипрский по собственной инициативе взял на себя некую посредническую миссию. Он, как я понимаю, не предопределяет результаты этой миссии, он поставил перед собой задачу объехать все поместные Церкви, встретиться с их предстоятелями и услышать мнение о том, что произошло на Украине", - сказал митрополит Иларион.

По его словам, удастся ли при помощи посреднической миссии архиепископа Хризостома найти решение проблемы, сейчас предсказать нельзя, но "то, что архиепископом движет добрая воля, это совершенно очевидно".

"То, что не может не радовать, - это что на сегодня ни одна поместная православная Церковь не признала беззаконное деяние, которое совершил патриарх Варфоломей на Украине. Если бы такое признание со стороны части Церквей последовало, это бы еще больше углубило раскол. Он был инициирован одной Церковью, но если бы в него вовлеклись другие Церкви, было бы труднее его уврачевать. Это понимает прекрасно и архиепископ Кипрский, который говорит о том, что до общеправославного решения по этому вопросу не должно быть признания так называемой "Православной церкви Украины", - отметил глава ОВЦС.

Митрополит Иларион добавил, что "тупиковых ситуаций в истории Церкви не бывает", и выразил уверенность, что "раньше или позже будет найдено общеправославное решение этого вопроса".

На просьбу подтвердить информацию некоторых СМИ о том, что архиепископ Хризостом намерен приехать и в Москву и встретиться с патриархом Кириллом, собеседник агентства добавил, что, поскольку глава Кипрской церкви выразил намерение посетить все поместные Церкви, следует ожидать, что в программе этих визитов будет и посещение Московского патриархата. Но пока конкретные даты такого посещения не определены.