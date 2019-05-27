Австрийский посол рассказал, что ездит по Москве на метро

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол Австрийской Республики в РФ Йоханнес Айгнер рассказал, что предпочитает передвигаться по Москве на метро или даже пешком.
"Я достаточно часто езжу на метро – это очень комфортно, очень надежно. Или, если недалеко, как сюда сейчас – от посольства пешком просто, люблю", - рассказал Айгнер в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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"Москва стала очень комфортным городом. Я могу сравнивать, потому что знаю, какой Москва была 32 года назад, когда я первый раз здесь начал работать в посольстве. Если кому-то объяснить, что это один и тот же город, никто не поверит", - добавил посол.
Что касается блюд русской кухни, то в его семье любят борщ и пельмени, в том числе дети, заверил посол.
"Все очень любят русскую кухню. Борщ, пельмени – все, и дети, очень обожают", - сказал Айгнер.