Австрийский посол рассказал, что ездит по Москве на метро

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол Австрийской Республики в РФ Йоханнес Айгнер рассказал, что предпочитает передвигаться по Москве на метро или даже пешком.

"Москва стала очень комфортным городом. Я могу сравнивать, потому что знаю, какой Москва была 32 года назад, когда я первый раз здесь начал работать в посольстве. Если кому-то объяснить, что это один и тот же город, никто не поверит", - добавил посол.