Израиль нанес ракетный удар по Сирии

ДАМАСК, 27 мая — РИА Новости. Израильские военные обстреляли деревню в провинции Кунейтра, сообщил сирийский государственный телеканал.
"Израиль нанес удар ракетой по деревне Телль аш-Шаар <...>. Сообщается о раненых и о поврежденной единице военной техники", — передает телеканал Syria TV.
Сирийский военный источник сообщил РИА Новости о гибели человека и ранении одного бойца.
В свою очередь, израильская армия написала в Twitter, что атаковала сирийскую систему ПВО в ответ на обстрел самолета. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху добавил, что не намерен терпеть агрессию.
Армия обороны Израиля неоднократно наносила удары по объектам в Сирии. Последний раз это произошло на прошлой неделе. Власти страны объясняют такую стратегию необходимостью остановить попытки Ирана закрепиться в военном отношении в арабской республике.
По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, удары израильских ВВС нелегитимны и необоснованны.