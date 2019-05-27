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РИА Новости
Война в Сирии

Израиль нанес ракетный удар по Сирии

Вчера, 21:42
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоследствия авиаудара в Сирии
Последствия авиаудара в Сирии
© РИА Новости / Илья Питалев
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Последствия авиаудара в Сирии. Архивное фото
ДАМАСК, 27 мая — РИА Новости. Израильские военные обстреляли деревню в провинции Кунейтра, сообщил сирийский государственный телеканал.
"Израиль нанес удар ракетой по деревне Телль аш-Шаар <...>. Сообщается о раненых и о поврежденной единице военной техники", — передает телеканал Syria TV.
Отражение сирийской ПВО воздушной атаки в районе Дамаска
18 мая, 02:50
Опубликовано видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по Дамаску
Сирийский военный источник сообщил РИА Новости о гибели человека и ранении одного бойца.
В свою очередь, израильская армия написала в Twitter, что атаковала сирийскую систему ПВО в ответ на обстрел самолета. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху добавил, что не намерен терпеть агрессию.
Армия обороны Израиля неоднократно наносила удары по объектам в Сирии. Последний раз это произошло на прошлой неделе. Власти страны объясняют такую стратегию необходимостью остановить попытки Ирана закрепиться в военном отношении в арабской республике.
По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, удары израильских ВВС нелегитимны и необоснованны.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
95898336109
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Война в СирииСирияИзраильВ мире
Популярные комментарии
Плохо, что вам правду не говорят. Сегодня несколько часов назад сирийские военные пытались сбить самолёт израильских ВВС находящийся на территории Израиля. В ответ Израиль уничтожил сирийскую батарею ПВО
27 мая, 22:31
Seva Dolgonovsky
192510065
Комментируя инцидент, пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что военными был зафиксирован зенитный обстрел самолета ЦАХАЛа, находившегося над израильской территорией. Снаряд упал на территории Сирии. Истребитель ЦАХАЛа, закончив миссию, успешно вернулся на базу. "В ответ на обстрел ЦАХАЛ нанес удар по установке, из которой был осуществлен залп в сторону израильского самолета", - говорится в сообщении пресс-службы.
27 мая, 22:51
СИСавелий Иванович
151000019
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