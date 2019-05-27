На Украине возбудили новое дело против Порошенко

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины возбудило дело из-за возможного незаконного завладения экс-президентом Петром Порошенко телеканалом "Прямой".

Ранее бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов сообщил, что зарегистрировал в Госбюро расследований заявление о незаконном завладении Порошенко телеканалом "Прямой".

В ведомстве отметили, что получили от Портнова третье заявление.

"Оно уже зарегистрировано и касается совершения возможных коррупционных преступлений, связанных в результате приобретения телеканала "Прямой", касается легализации доходов, полученных коррупционным путем по предварительному сговору группой лиц", — цитирует пресс-службу агентство УНН.

В ведомстве добавили, что в бюро поступило и четвертое заявление Портнова, однако пока дело не возбуждено.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в 2018 году заявила, что Порошенко через подставных лиц купил телеканал "Прямой" у сына Януковича минимум за десять миллионов долларов.

В пятницу Госбюро расследований Украины обвинило бывшего президента в легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском".

Кроме того, Портнов подал заявления об отмывании средств и неуплате налогов. Юрист намерен требовать ареста активов экс-президента.

Он подчеркнул, что в очереди — десятки других обвинений, но "в ближайшие недели работа будет сосредоточена на усилении информационного давления на правоохранительные органы и подготовке ходатайств, жалоб и других процессуальных документов в рамках уже зарегистрированных четырех уголовных производств".