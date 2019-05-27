В отделении КПРФ в Ставрополе установят видеокамеры после нападения

ПЯТИГОРСК, 27 мая - РИА Новости. Видеокамеры установят в отделении КПРФ на Ставрополье после нападения психически больного мужчины на сотрудников редакции газеты "Родина", сообщил РИА Новости член фракции КПРФ в думе Ставропольского края Виктор Лозовой.
Ранее губернатор Владимир Владимиров сообщил, что в понедельник человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты "Родина", четверо ранены, подозреваемый задержан. По словам депутата краевой думы Виктора Лозового, нападавший психически болен, требовал опубликовать свою статью о Сталине, но получил отказ и бросился с ножом на главного редактора. По данным Минздрава, госпитализирован один человек - главред Николай Бондаренко. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый был ранее судим за разбойное нападение.
"Мы не будем изолироваться от людей, к нам приходят все, партия открытая, поставим видеонаблюдение, чтобы было понятно, к кому, зачем приходят", - сказал Лозовой.
Отделение партии и редакция газеты находятся в одном здании.
Он также уточнил, что пострадавший главный редактор Николай Бондаренко до утра останется в больнице, решение о выписке будет приниматься позже.
Газета "Родина" издается Ставропольским крайкомом КПРФ, выходит еженедельно с 8 апреля 1994 года.