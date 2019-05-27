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РИА Новости

Киев подготовил ноту Москве по освобождению украинских моряков

Вчера, 20:15
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© РИА НовостиМинистерство иностранных дел Украины
Министерство иностранных дел Украины
© РИА Новости
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины подготовило для российского внешнеполитического ведомства ноту по освобождению украинских моряков. Об этом в эфире радио "НВ" заявила замглавы МИД Елена Зеркаль.
По ее словам, до конца дня документ передадут в российский МИД.

"В ноте мы спрашиваем, каким образом мы можем забрать наши корабли, когда и где, как наши консулы могут забрать наших ребят из "Лефортово", — отметила она.

Зеркаль добавила, что 28 мая Украина обратится во внешнеполитические ведомства других государств с просьбой потребовать от России выполнения решения Международного трибунала ООН.
Ранее Мосгорсуд отклонил жалобы на продление срока ареста восьмерым украинским морякам. Таким образом, все 24 участника инцидента в Керченском проливе останутся под стражей.
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Инцидент в Керченском проливе

В ноябре 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили государственную границу России, войдя во временно закрытую акваторию российского территориального моря, после чего двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Корабли опасно маневрировали, игнорируя требования российской стороны. После этого они вместе с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Президент России Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была вызвана низким рейтингом Петра Порошенко перед выборами.
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В субботу Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от российской стороны освободить моряков и вернуть задержанные корабли. Трибунал при этом не считает необходимым требовать от России прекратить уголовное дело. Помимо этого, согласно решению трибунала, Россия и Украина должны до 25 июня представить отчеты о случившемся в Керченском проливе.
В свою очередь российская сторона отказалась участвовать в слушаниях. В Москве многократно отмечали, что трибунал не обладает юрисдикцией, необходимой для рассмотрения инцидента. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что в случае с Керченским проливом не применима Конвенция по морскому праву от 1982 года. В Кремле также отметили, что Россия продолжит отстаивать свою точку зрения в этом инциденте.
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Ситуация на УкраинеЕлена ЗеркальМИД УкраиныООНРоссияУкраинаВ миреПолитика
Популярные комментарии
Подготовили ноты? Ну так играйте уже, а то Зеленский не дождался и без музыки танцует))
27 мая, 21:01
Мадуро Петрович-XI
49700062
Хотел нашему МИДу время сэкономить и подробно рассказать этой наивной женщине — где, когда и каким образом… да вот незадача — робот на РИА ругается и не пропускает.
27 мая, 20:51
Себекхотеп III
18450004
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