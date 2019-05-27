Киев подготовил ноту Москве по освобождению украинских моряков

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины подготовило для российского внешнеполитического ведомства ноту по освобождению украинских моряков. Об этом в эфире радио " Министерство иностранных дел Украины подготовило для российского внешнеполитического ведомства ноту по освобождению украинских моряков. Об этом в эфире радио " НВ " заявила замглавы МИД Елена Зеркаль.

По ее словам, до конца дня документ передадут в российский МИД.

"В ноте мы спрашиваем, каким образом мы можем забрать наши корабли, когда и где, как наши консулы могут забрать наших ребят из "Лефортово", — отметила она.

Зеркаль добавила, что 28 мая Украина обратится во внешнеполитические ведомства других государств с просьбой потребовать от России выполнения решения Международного трибунала ООН.

Ранее Мосгорсуд отклонил жалобы на продление срока ареста восьмерым украинским морякам. Таким образом, все 24 участника инцидента в Керченском проливе останутся под стражей.

Инцидент в Керченском проливе

В ноябре 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили государственную границу России, войдя во временно закрытую акваторию российского территориального моря, после чего двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Корабли опасно маневрировали, игнорируя требования российской стороны. После этого они вместе с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Президент России Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была вызвана низким рейтингом Петра Порошенко перед выборами.

В субботу Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от российской стороны освободить моряков и вернуть задержанные корабли. Трибунал при этом не считает необходимым требовать от России прекратить уголовное дело. Помимо этого, согласно решению трибунала, Россия и Украина должны до 25 июня представить отчеты о случившемся в Керченском проливе.