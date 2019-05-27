Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
"В Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности, на посту наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника — 400 метров", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Зеленский ознакомился с бытовыми условиями и отметил, что снабжение силовиков необходимо улучшить.
"Условия для военных, защищающих Украину, должны быть нормальными", — сказал президент.