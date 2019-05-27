На Эльбрусе нашли двух заблудившихся лыжников из Санкт-Петербурга

НАЛЬЧИК, 27 мая – РИА Новости. Спасатели нашли двух лыжников из Санкт-Петербурга, которые заблудились на Эльбрусе, и спустили их вниз, спортсмены не нуждаются в медицинской помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Ранее сообщалось, что в 16.10 мск в понедельник поступило сообщение, что два лыжника на горе Эльбрус при спуске с Гара-Баши из-за погодных условии сошли с горнолыжной трассы и заблудились. На поиски спортсменов выдвинулись пятеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России на двух единицах техники.

"В 18.40 мск поисково-спасательные работы завершены. Спасатели обнаружили спортсменов из Санкт-Петербурга и помогли им спуститься вниз. В медицинской помощи они не нуждаются", - сказал собеседник агентства.