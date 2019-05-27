В КПРФ прокомментировали нападение на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе

Ранее губернатор Владимир Владимиров сообщил, что в понедельник человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты "Родина", четверо ранены, подозреваемый задержан. По словам депутата краевой думы Виктора Лозового, нападавший психически болен, требовал опубликовать свою статью о Сталине, но получил отказ и бросился с ножом на главного редактора. По данным минздрава, госпитализирован один человек - главред Николай Бондаренко. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый был ранее судим за разбойное нападение.