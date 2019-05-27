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РИА Новости

В КПРФ прокомментировали нападение на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе

Вчера, 18:43
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ПЯТИГОРСК, 27 мая - РИА Новости. Редакция газеты "Родина" в Ставрополе не стала публиковать статью напавшего на сотрудников издания мужчины, потому что она порочила СССР и Сталина, сообщается на сайте краевого отделения КПРФ.
Ранее губернатор Владимир Владимиров сообщил, что в понедельник человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты "Родина", четверо ранены, подозреваемый задержан. По словам депутата краевой думы Виктора Лозового, нападавший психически болен, требовал опубликовать свою статью о Сталине, но получил отказ и бросился с ножом на главного редактора. По данным минздрава, госпитализирован один человек - главред Николай Бондаренко. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый был ранее судим за разбойное нападение.
"Это уже второй визит непрошеного гостя — в первый раз он также предложил свою статью, порочащую честь и достоинство СССР и Иосифа Сталина. Получив отказ в публикации, он затеял полемику с Николаем Бондаренко по поводу политических взглядов", - говорится в сообщении на сайте.
Отмечается также, что в понедельник мужчина пришел в редакцию во второй раз, уже будучи вооруженным дубинкой и охотничьим ножом и оскорбленным тем, как Бондаренко воспринял его статью.
Газета "Родина" издается Ставропольским крайкомом КПРФ, выходит еженедельно с 8 апреля 1994 года.
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КПРФСтавропольПроисшествия
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