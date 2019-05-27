Суд в Москве арестовал водителя, сбившего инспектора ГИБДД

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Никулинский суд Москвы санкционировал арест 27-летнего Тимура Галлямова, который в состоянии наркотического опьянения сбил инспектора ГИБДД, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить - избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласил решение судья. Срок ареста суд установил до 25 июля.

По данным СМИ, Галлямов - сын бывшего министра спорта Московской области, бывшего сенатора Амира Галлямова.

По слова следователя, Галлямов вину не признал и от дачи показаний отказался. "Тем не менее, его вина полностью подтверждается доказательствами, в том числе показаниями сотрудников полиции", - отметил следователь.

Прокурор добавил, что обвиняемый сбил полицейского, когда был в состоянии наркотического опьянения. В суде был оглашен протокол, в котором тот признается, что в день ДТП принял один грамм кокаина. Экспертиза выявила признаки наркотического опьянения, но окончательные результаты будут известны примерно через неделю.

Защита просила суд ограничиться домашним арестом или залогом. "Я, конечно, виноват и очень сожалею, что так получилось", - заявил Галлямов в суде.