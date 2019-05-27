Суд арестовал и.о. руководителя Росреестра Дагестана

ПЯТИГОРСК, 27 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности руководителя управления Росреестра по Дагестану Шамиль Гаджиев арестован по делу об участии в преступном сообществе, которое занималось махинациями с землей, сообщил РИА Новости представитель верховного суда региона.

"Гаджиеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.

По данным СК, преступное сообщество, которое возглавлял бывший начальник управления Росреестра по Дагестану Сафиюла Магомедов, причинило ущерб на 370 миллионов рублей. Следствием установлено, что группировку создали в 2000 году для обогащения "путем проведения незаконных юридических действий с земельными участками", находящимися в муниципальной и федеральной собственности в Дагестане.

Отмечалось, что подозреваемые, составляя подложные постановления от имени главы администрации Махачкалы, поддельные выписки из хозяйственных книг и других документов, незаконно предоставили более чем 30 юридическим и физлицам право на земельные участки, поставили их на кадастровый учет и зарегистрировали право собственности.

Ранее на два месяца был арестован депутат Народного Собрания Дагестана Фикрет Раджабов, который на момент совершения преступления был начальником юридического отдела правового управления администрации Махачкалы. Кроме того, под домашний арест помещена специалист Росреестра Зулейхат Дагирова, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении еще двух фигурантов - специалиста Росреестра по республике Дагестан Рената Шихвеледова и кадастрового инженера Абдулы Умаханова.