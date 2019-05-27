НАТО намерена повысить способность перебрасывать средства ПВО

БРЮССЕЛЬ, 27 мая – РИА Новости. НАТО работает над программой обеспечения готовности, призванной, в числе прочего, повысить способность альянса перебрасывать силы ПВО в различные страны блока, в том числе в балтийские, заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он провел в понедельник в Брюсселе встречу с премьером Эстонии Юри Ратасом.

"Мы обсуждали сегодня вопрос противовоздушной обороны, это важная тема. Мы поднимем ее на предстоящей в следующем месяце встрече министров обороны НАТО", - сообщил Столтенберг после переговоров.

Он напомнил, что НАТО ранее увеличила присутствие в балтийском регионе путем размещения многонациональных боевых групп и обеспечения авиапатрулирования.

"И мы также смотрим на то, как мы можем обеспечить доставку необходимых возможностей, как всегда быть в необходимой готовности", - добавил он.

"Позвольте также напомнить, что способность НАТО обеспечивать воздушную оборону союзников, включая балтийские страны, зависит не только от сил, которые мы уже разместили, но также от способности быстро усиливать, если мы видим такую необходимость", - сказал генсек альянса.

Он отметил, что альянс уже увеличил втрое размер сил реагирования, и также "работает сейчас над инициативой обеспечения готовности, которая повысит нашу способность размещать силы, а также системы воздушной обороны в разные части альянса, включая балтийские страны".