Верховный суд отказался рассматривать иск об отмене указа о роспуске Рады

КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. Верховный суд Украины в понедельник отказался рассматривать иск общественного деятеля Вадима Гладчука об отмене указа украинского президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, поскольку рассмотрение дела относится к юрисдикции Конституционного суда.

Ранее в Верховный суд поступило три иска об отмене указа Зеленского о роспуске Рады, в том числе иск от Гладчука. Относительно двух других исков суд еще не принял решение.

"Верховный суд отказал в открытии производства по иску к президенту Украины Владимиру Зеленскому о признании противоправным и недействительным указа президента Украины от 21 мая … "О досрочном прекращении полномочий Верховной рады Украины и назначении внеочередных выборов" в связи с тем, что рассмотрение такого дела отнесено к юрисдикции Конституционного суда Украины", - говорится в сообщении на странице суда в Fаcebook

Верховный Суд отметил, что кодекс административного судопроизводства Украины регламентирует порядок рассмотрения не всех публично-правовых споров, а только тех, которые возникают в результате осуществления субъектом властных полномочий именно управленческих функций и рассмотрение которых непосредственно не относится к подсудности других судов.