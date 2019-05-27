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РИА Новости

Спасатели завершили разбор завалов на месте ЧП в Ленинградской области

Вчера, 17:45
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Спасатели завершили разбор завалов на месте обрушения строительных лесов, в результате которого в Приозерском районе Ленинградской области пострадали семь человек, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
Как сообщалось, ЧП произошло в понедельник днем в Приозерском районе Ленобласти на курорте "Игора". По данным регионального управления МЧС, пострадали семь человек. Представитель правительства региона сообщал РИА Новости, что они госпитализированы в состоянии средней тяжести. Следственное управление СК РФ по Ленинградской области начало проверку по факту обрушения строительных лесов при сооружении гоночной трассы "Игора-Драйв", сообщало ведомство.
"Разбор завалов завершен в 16.15 мск. Новых пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в администрации Приозерского района, конструкции гоночной трассы "Игора-Драйв" не пострадали при обрушении. "Рухнули непосредственно сами леса, конструкции не пострадали", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что все пострадавшие являются гражданами Таджикистана.
Вчера, 04:07
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