Спасатели завершили разбор завалов на месте ЧП в Ленинградской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Спасатели завершили разбор завалов на месте обрушения строительных лесов, в результате которого в Приозерском районе Ленинградской области пострадали семь человек, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

Как сообщалось, ЧП произошло в понедельник днем в Приозерском районе Ленобласти на курорте "Игора". По данным регионального управления МЧС, пострадали семь человек. Представитель правительства региона сообщал РИА Новости, что они госпитализированы в состоянии средней тяжести. Следственное управление СК РФ по Ленинградской области начало проверку по факту обрушения строительных лесов при сооружении гоночной трассы "Игора-Драйв", сообщало ведомство.

"Разбор завалов завершен в 16.15 мск. Новых пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили РИА Новости в администрации Приозерского района, конструкции гоночной трассы "Игора-Драйв" не пострадали при обрушении. "Рухнули непосредственно сами леса, конструкции не пострадали", - сказала собеседница агентства.