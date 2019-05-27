Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-27T17:41Z
https://ria.ru/20190527/1554964221.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152830/69/1528306934_0:179:3007:1870_1036x0_80_0_0_b6fb344cebb2cfdc5f49626701bbe6f7.jpg
РИА Новости

Суд продлил меры пресечения фигурантам дела "Нового величия"

Вчера, 17:41
619
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУчастницы движения "Новое величие"
Участницы движения Новое величие
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Участницы движения "Новое величие" . Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Люблинский суд Москвы в понедельник продлил меры пресечения восьми фигурантам громкого дела об экстремистском сообществе "Новое величие", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Сегодня Люблинский суд столицы должен был приступить к рассмотрению этого дела по существу, однако в самом начале процесса прокурор попросила продлить содержание под стражей Петру Карамзину, Дмитрию Полетаеву, Руслану Костыленкову и Вячеславу Крюкову, а домашний арест - Анне Павликовой, Марии Дубовик, Максиму Рощину и Сергею Гаврилову.
Участницы движения Новое величие Анна Павликова (слева) и Мария Дубовик в Дорогомиловском суде Москвы
15 мая, 14:53
Судья, отпустившая из СИЗО двух участниц "Нового величия", уволилась
Обычно такие вопросы решаются в рамках предварительного слушания, однако стороны решили отказаться от этой стадии в целях экономии времени.
"Суд постановил: ходатайство прокурора удовлетворить, продлить обвиняемым меры пресечения на шесть месяцев, до 18 ноября", - огласил решение судья Александр Маслов.
Следующее заседание суд назначил на 4 июня.
Защитники всех фигурантов просили отпустить их подопечных под подписки о невыезде, так как, по их мнению, отпали основания, из-за которых молодых людей лишили свободы. Обвиняемые, по словам защиты, уже никак не могут повлиять на следствие.
Павликова и Дубовик отдельно попросили дать им возможность учиться и лечиться в поликлинике. Адвокат Костыленкова указал на то, что у того умер отец, а больной дед остался без помощника.
В рамках заседания представители обвиняемых также обратили внимание на то, что залы здания не вмещают всех адвокатов и родственников. Маслов не исключил, что рассмотрение дела будет происходить в выездном формате в Мосгорсуде.
Двое участников этой организации, которые заключили сделку со следствием, уже получили сроки. Павел Ребровский и Рустам Рустамов, полностью признав вину, были в особом порядке приговорены соответственно столичным судом к 2,5 годам колонии общего режима и Сергиево-Посадским судом к 1,5 годам условно.
28 января, 16:07
Первый фигурант дела "Нового величия" пожаловался на Россию в Страсбург
Десять участников движения "Новое величие" задержали в марте прошлого года в Москве по обвинению в организации экстремистского сообщества. Некоторым из них на тот момент не было и 18 лет.
Общественники считают, что молодые люди стали жертвой провокации: якобы к ним в компанию был внедрен агент силовых структур, известный в чате, как Руслан Д. (в одном из протоколов указан как Александр Константинов), который и инспирировал их на нарушение закона. Среди прочего адвокат Павликовой Ольга Карлова отмечала, что он "не дал девушке уйти из организации, дважды возвращал её обратно". По делу Руслан Д. проходит в качестве засекреченного свидетеля.
После резонанса в СМИ двух девушек, фигурирующих в этом деле, Анну Павликову и Марию Дубовик, в середине августа 2018 года перевели из СИЗО под домашний арест. В минувшем декабре президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека заявил, что, "безусловно, нужно разбираться" с возможными нарушениями прав подростков в этом деле.
810001
Обсудить 1
РоссияПроисшествия
Рекомендуем
Певица Алсу
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети"
РИА
Новости
Советник президента Украины Андрей Богдан во время брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
Глава администрации Зеленского пообещал России политику "кнута и пряника"
Петр Порошенко во время митинга в Киеве, Украина. 22 апреля 2019
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН
Лента
новостей
Золотые слитки
Daily Express назвала закупки золота Россией "плохим знаком" для мира
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
В команде Зеленского оценили отказ Рады рассмотреть законопроект президента
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах
Президент Украины Владимир Зеленский в рабочем кабинете
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Авиабаза Хмеймим в Сирии
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Депутат Госдумы России от Крыма Наталья Поклонская. Архивное фото
Поклонская прокомментировала заявление Зеленского о Крыме
Саммит НАТО в Брюсселе
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством Верховной рады и лидерами парламентских фракций и групп. 21 мая 2019
Зеленский вынесет на референдум вопрос о переговорах с Россией
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, во время заседания в Шевченковском районном суде города Киев. 22 июня 2018
Савченко рассказала, как увидела страх в глазах украинских депутатов
Джон Дэвисон Рокфеллер
Назван самый богатый человек в истории
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:15В Москве во вторник ожидается самый теплый день с начала года
08:14Рогозин назвал ситуацию с долгами Центра Хруничева угрозой нацбезопасности
08:11Роскачество рассказало, как выбрать мороженое
08:05Авиадебоширу, требовавшему пересадить его в бизнес-класс, назначили лечение
08:00Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Югре
07:57Оперативные службы не нашли взрывных устройств в главном аэропорту Камчатки
07:55Информация о минировании аэропорта Хабаровска не подтвердилась
07:43СМИ: ущерб от взрыва в таиландском порту превысит три миллиона долларов
07:37Российские дипломаты в Китае попросили прояснить правила проверки телефонов
07:33В ЛНР сообщили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
07:18В России изменились правила обязательного медицинского страхования
07:16Казахстан одобрил проект соглашения с Россией о пусках с Байконура
07:11Трамп выразил соболезнования в связи с нападением в Японии
07:08Конкуренты России "снимают сливки" на космических сервисах, заявил Рогозин
06:59СМИ: в Китае три человека погибли в результате обвала на стройке в метро
06:57Аэропорт Хабаровска эвакуировали после сообщений о минировании
06:55В Красноярском крае медведь зашел на детскую площадку
06:50В Хабаровском крае эвакуировали крупные ТЦ после сообщений о минировании
06:39Число жертв атаки в Японии возросло до двух человек
06:28В Хабаровске ребенок провалился в коллектор с горячей водой
Лента новостейМолния