На Эльбрусе ищут двух заблудившихся лыжников

НАЛЬЧИК, 27 мая – РИА Новости. Два лыжника заблудились на Эльбрусе на высоте более 3,5 тысячи метров, на их поиски вышли спасатели, сообщает ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

"В 16.10 мск в понедельник поступило сообщение, что два лыжника на горе Эльбрус при спуске с Гара-Баши из-за погодных условии сошли с горнолыжной трассы и заблудились", - говорится в сообщении.

На поиски спортсменов выдвинулись пятеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России на двух единицах техники.