ВКС увели разгонный блок с орбиты спутника "Глонасс-М"

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Воздушно-космические силы России завершили операции по уводу разгонного блока "Фрегат" с целевой орбиты выведенного им спутника "Глонасс-М", сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"После выведения на орбиту космического аппарата "Глонасс-М", запущенного в 09.23 мск 27 мая с космодрома Плесецк ракетой-носителем среднего класса "Союз-2.1б", специалисты Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова провели операции по уводу разгонного блока "Фрегат" с целевой орбиты космического аппарата на так называемую орбиту захоронения", - сказали в ведомстве.

Два включения двигательной установки "Фрегата" придали разгонному блоку импульсы, необходимые для увода его на орбиту высотой около 19,5 тысячи километров.