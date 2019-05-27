Прокуратура начала проверку после столкновения теплоходов в Москве

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после того, как теплоходы "Александр Свирский" и "Тимирязев" Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после того, как теплоходы "Александр Свирский" и "Тимирязев" задели друг друга на Северном речном вокзале в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что два прогулочных теплохода задели друг друга при сильных порывах ветра на причале Северного речного вокзала Москвы, повреждения незначительные.

Как уточняет прокуратура, столкновение произошло в момент отхода теплохода "Свирский" от причала, на его борту находилось 142 пассажира, никто из них не пострадал.