В Финском заливе ищут тело серфингиста, попавшего под катер

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Очевидцы сообщили о гибели серфингиста в результате столкновения с катером в Финском заливе в Петербурге, спасатели ищут тело, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.

"Очевидцы сообщили в МЧС о столкновении серфингиста с "ракетой" на Финском заливе в районе Морской набережной, 37. Спасатели занимаются поисками тела", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, уже найдены обломки серфа.