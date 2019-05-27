В Верховный суд Украины поступили два иска против назначения Богдана

КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. Два иска с требованием отменить указ президента Украины Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой его администрации зарегистрированы в Верховном суде, сообщается в понедельник на странице суда в Два иска с требованием отменить указ президента Украины Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой его администрации зарегистрированы в Верховном суде, сообщается в понедельник на странице суда в Facebook

Ранее общественная организация "Общественный люстрационный комитет" сообщила, что подала в суд иск с требованием отменить указ Зеленского о назначении Богдана главой администрации главы государства.

"В Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступило два исковых заявления о признании противоправным и отмене указа президента Украины… "О назначении Андрея Богдана главой администрации президента Украины", - говорится в сообщении.

По данным суда, помимо "Общественного люстрационного комитета" иск об увольнении Богдана подало физическое лицо. Суд до 29 мая примет решение относительно рассмотрения исков.

Ранее Зеленский назначил Богдана главой своей администрации. Богдан дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича. Согласно закону "Об очищении власти", эта должность входит в перечень должностей, по которым осуществляются меры по очистке власти. По закону, лицо, попавшее под люстрацию, не может в течение 10 лет работать на госслужбе с момента вступления закона в силу, то есть до октября 2024 года.