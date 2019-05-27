Петиция против петиции об отставке Зеленского набрала 25 тысяч подписей

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Петиция, предлагающая отменить аналогичный документ с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского, преодолела необходимый для рассмотрения порог в 25 тысяч подписей. Текст документа размещен на сайте президента.

"Уважаемый Владимир Александрович! Народ Украины с Вами! Мы поддерживаем выбранный вами путь на уничтожение коррупции. Пожалуйста, смело работайте, делайте более радикальные шаги, нас ожидает очень упорная борьба", — отмечается в тексте.

Автор также требует отменить зарегистрированную 22 мая петицию, призывающую Зеленского уйти в отставку.

На момент публикации материала свои подписи под обращением поставили 25 338 человек.

Петиция об отставке

На прошлой неделе на сайте президента появилась петиция , призывающая Зеленского немедленно уйти в отставку.

"У вас нет поддержки 73 процентов избирателей. Ваша личность совсем не объединяет украинцев, имеющих разные, порой диаметрально противоположные взгляды и желания. Вы консолидировали протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров", — указывается в тексте обращения.

В администрации президента заявили, что расценивают петицию как шутку. В штабе Зеленского подчеркнули, что украинское законодательство предусматривает ряд случаев, когда президент может досрочно сложить свои полномочия, но подобные петиции не могут служить для этого основанием.