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РИА Новости

Петиция против петиции об отставке Зеленского набрала 25 тысяч подписей

Вчера, 17:18
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CC BY 4.0 / администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY 4.0 / администрация президента Украины /
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Петиция, предлагающая отменить аналогичный документ с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского, преодолела необходимый для рассмотрения порог в 25 тысяч подписей. Текст документа размещен на сайте президента.
"Уважаемый Владимир Александрович! Народ Украины с Вами! Мы поддерживаем выбранный вами путь на уничтожение коррупции. Пожалуйста, смело работайте, делайте более радикальные шаги, нас ожидает очень упорная борьба", — отмечается в тексте.
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Автор также требует отменить зарегистрированную 22 мая петицию, призывающую Зеленского уйти в отставку.
На момент публикации материала свои подписи под обращением поставили 25 338 человек.

Петиция об отставке

На прошлой неделе на сайте президента появилась петиция, призывающая Зеленского немедленно уйти в отставку.
"У вас нет поддержки 73 процентов избирателей. Ваша личность совсем не объединяет украинцев, имеющих разные, порой диаметрально противоположные взгляды и желания. Вы консолидировали протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров", — указывается в тексте обращения.
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В администрации президента заявили, что расценивают петицию как шутку. В штабе Зеленского подчеркнули, что украинское законодательство предусматривает ряд случаев, когда президент может досрочно сложить свои полномочия, но подобные петиции не могут служить для этого основанием.
Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая. Во время своей речи он объявил о намерении распустить парламент и добавил, что у депутатов остается два месяца на принятие важных решений. На следующий день он подписал указ о досрочном роспуске Верховной рады и назначил выборы на 21 июля.
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