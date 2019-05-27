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РИА Новости

ОАК подала в арбитраж Москвы иск к украинскому авиаконцерну "Антонов"

Вчера, 17:02
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© РИА Новости / Андрей ВолковАрбитражный суд Москвы
Арбитражный суд Москвы
© РИА Новости / Андрей Волков
Арбитражный суд Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) к украинскому государственному авиастроительному концерну "Антонов", следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в арбитраж 23 мая, к производству он пока не принят, предмет и основания исковых требований на данный момент в материалах суда не раскрываются. Третьими лицами в иске указаны межрайонная инспекция ФНС России по Москве №46 и совместное российско-украинское ООО "ОАК-Антонов".
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Бывший конструктор "Антонова" рассказал, как умирает предприятиеПо слова Анатолия Вовнянко, "Антоновым" руководят люди, преуспевшие лишь в пиаре и рассказах о планах на будущее, тогда как состояние авиаотрасли "катастрофически ухудшается".
Как заявили РИА Новости в ОАК, представители украинской стороны длительное время не принимают участия в деятельности совместного предприятия ООО "ОАК-Антонов", созданного больше 10 лет назад. СП не ведет никаких проектов. "В связи с этим принято решение о прекращении деятельности и ликвидации общества. Этим мотивировано обращение в суд", - сказали в компании.
В марте 2011 года ОАК и ГАК "Антонов" заключили договор купли-продажи доли в размере 50% в уставном капитале ООО "Управляющая компания "ОАК-Гражданские самолеты", на базе которого было решено создать совместное российско-украинское предприятие "ОАК-Антонов".
Кабинет министров Украины в сентябре 2015 года издал распоряжение о выходе концерна "Антонов" из украино-российского предприятия ООО "ОАК-Антонов".
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Украинское госпредприятие "Антонов" объединяет опытно-конструкторское бюро, завод по производству авиационной техники и летно-испытательный комплекс. В активе деятельности предприятия 22 типа новых самолетов, более 110 специализированных модификаций различного военного и гражданского назначения. Госпредприятие "Антонов" изготовило около 22 тысячи самолетов, из них более 1,5 тысячи продано в 50 стран мира.
ОАК создана в 2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий РФ. В состав ОАК входят ведущие российские конструкторские бюро и самолетостроительные заводы. Президент РФ Владимир Путин в октябре подписал указ о передаче "Ростеху" 92,31% акций ОАК. Также акционером ОАК является ВЭБ (4,5%). Частным лицам принадлежит 3,2% корпорации.
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ГП "Антонов"Объединенная авиастроительная корпорацияРоссияУкраинаЭкономика
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