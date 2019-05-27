ОАК подала в арбитраж Москвы иск к украинскому авиаконцерну "Антонов"

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) к украинскому государственному авиастроительному концерну "Антонов", следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в арбитраж 23 мая, к производству он пока не принят, предмет и основания исковых требований на данный момент в материалах суда не раскрываются. Третьими лицами в иске указаны межрайонная инспекция ФНС России по Москве №46 и совместное российско-украинское ООО "ОАК-Антонов".

Как заявили РИА Новости в ОАК, представители украинской стороны длительное время не принимают участия в деятельности совместного предприятия ООО "ОАК-Антонов", созданного больше 10 лет назад. СП не ведет никаких проектов. "В связи с этим принято решение о прекращении деятельности и ликвидации общества. Этим мотивировано обращение в суд", - сказали в компании.

В марте 2011 года ОАК и ГАК "Антонов" заключили договор купли-продажи доли в размере 50% в уставном капитале ООО "Управляющая компания "ОАК-Гражданские самолеты", на базе которого было решено создать совместное российско-украинское предприятие "ОАК-Антонов".

Кабинет министров Украины в сентябре 2015 года издал распоряжение о выходе концерна "Антонов" из украино-российского предприятия ООО "ОАК-Антонов".

Украинское госпредприятие "Антонов" объединяет опытно-конструкторское бюро, завод по производству авиационной техники и летно-испытательный комплекс. В активе деятельности предприятия 22 типа новых самолетов, более 110 специализированных модификаций различного военного и гражданского назначения. Госпредприятие "Антонов" изготовило около 22 тысячи самолетов, из них более 1,5 тысячи продано в 50 стран мира.