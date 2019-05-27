Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-27T16:46Z
https://ria.ru/20190527/1554961719.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154937/74/1549377423_0:317:3077:2048_1036x0_80_0_0_f76c8ed4b8d052b1d23d8d9f88a2bc38.jpg
РИА Новости

Американские СМИ: Россия не стремилась повлиять на выборы в Европарламент

Вчера, 16:46
230
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Европейского парламента в Страсбурге
Здание Европейского парламента в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
НЬЮ-ЙОРК, 27 мая – РИА Новости. Россия не вмешивалась в выборы в Европарламент, по итогам которых ведущие центристские партии потеряли большинство, а евроскептики и националисты заметно увеличили свое представительство. Об этом пишет американское деловое интернет-издание Quartz со ссылкой на данные последних британских исследований и специальной рабочей группы ЕС.

"В ходе этих выборов мы не наблюдаем автоматизированной сетевой активности с очевидными российскими "отпечатками пальцев", – цитирует Quartz аналитика лондонского Института стратегического диалога (Institute for Strategic Dialogue) Сашу Гавличек (Sasha Havlicek). – А наблюдаем мы гораздо более скоординированные, транснациональные информационные операции крайне правых".

Агентство Associated Press на прошлой неделе сообщило, что "радары блока по выявлению дезинформации" "не выявили признаков какой-либо скоординированной операции иностранных игроков", напоминает издание. Оно также цитирует слова главы специальной рабочей группы ЕС Джайлса Портмена (Giles Portman) о том, что, с точки зрения попыток манипулирования, кампания по выборам в Европарламент была "менее сенсационной, чем некоторые в прошлом". Группа под руководством Портмена была создана для противодействия возможным атакам на избирательную инфраструктуру Евросоюза и "кампаниям по дезинформации". Ранее спецслужбы ФРГ высказывали опасения по поводу "влияния Sputnik и RT" на исход выборов в Европарламент.
Как подчеркивает Quartz, к выводу о том, что страхи в ЕС по поводу попыток неких "сторонних сил" повлиять на исход проходивших 23-26 мая выборов оказались безосновательными, пришли и аналитики из Оксфордского института интернета (Oxford Internet Institute, OII). По их подсчетам, подавляющее большинство "мусорных новостей" по этой теме поступало от "доморощенных гиперполитизированных СМИ". Оксфордские эксперты в период с 5 по 20 апреля изучили 584 062 сообщения в Twitter, ориентируясь на соответствующие хэштеги. 137 658 из них содержали ссылки на информационные сообщения разной степени надежности, причем менее 1% (!) от этого количества пришлось на сайты российских Sputnik и RT.
Здание парламента Бельгии в Брюсселе
24 мая, 12:47
В парламенте Бельгии заявили об отсутствии "вмешательства России" в выборы
"Сконцентрировавшись на внешних угрозах, ЕС, возможно, недоглядел за вредоносным контентом, который производится внутри его собственных границ. Похоже, европейцам пришлось иметь дело не с российской проблемой, а самими собой", – резюмирует Quartz.
160000
Обсудить 0
Европейский парламентЕвросоюзРоссияВ мире
Рекомендуем
Певица Алсу
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети"
РИА
Новости
Советник президента Украины Андрей Богдан во время брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
Глава администрации Зеленского пообещал России политику "кнута и пряника"
Петр Порошенко во время митинга в Киеве, Украина. 22 апреля 2019
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН
Лента
новостей
Золотые слитки
Daily Express назвала закупки золота Россией "плохим знаком" для мира
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
В команде Зеленского оценили отказ Рады рассмотреть законопроект президента
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах
Президент Украины Владимир Зеленский в рабочем кабинете
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Авиабаза Хмеймим в Сирии
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Депутат Госдумы России от Крыма Наталья Поклонская. Архивное фото
Поклонская прокомментировала заявление Зеленского о Крыме
Саммит НАТО в Брюсселе
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством Верховной рады и лидерами парламентских фракций и групп. 21 мая 2019
Зеленский вынесет на референдум вопрос о переговорах с Россией
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, во время заседания в Шевченковском районном суде города Киев. 22 июня 2018
Савченко рассказала, как увидела страх в глазах украинских депутатов
Джон Дэвисон Рокфеллер
Назван самый богатый человек в истории
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:37Российские дипломаты в Китае попросили прояснить правила проверки телефонов
07:33В ЛНР сообщили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
07:18В России изменились правила обязательного медицинского страхования
07:16Казахстан одобрил проект соглашения с Россией о пусках с Байконура
07:11Трамп выразил соболезнования в связи с нападением в Японии
07:08Конкуренты России "снимают сливки" на космических сервисах, заявил Рогозин
06:59СМИ: в Китае три человека погибли в результате обвала на стройке в метро
06:57Аэропорт Хабаровска эвакуировали после сообщений о минировании
06:55В Красноярском крае медведь зашел на детскую площадку
06:50В Хабаровском крае эвакуировали крупные ТЦ после сообщений о минировании
06:39Число жертв атаки в Японии возросло до двух человек
06:28В Хабаровске ребенок провалился в коллектор с горячей водой
06:26Трамп: японский авианосец "Кага" позволит защитить регион от угроз
06:25Президент Сербии признал потерю Косово
06:23В Казахстане рассказали о переговорах с Белоруссией по поставкам нефти
06:21В Вашингтоне пять человек пострадали в результате стрельбы
06:11В Приамурье задержали подозреваемого в погроме на кладбище
06:08В Дагестане изъяли миллион пачек поддельных сигарет
05:56Суд продлил арест зампреда Сибирского отделения РАН
05:52Суд по иску о выпуске на волю косаток в Приморье отложили до 31 мая
Лента новостейМолния