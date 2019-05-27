Американские СМИ: Россия не стремилась повлиять на выборы в Европарламент

НЬЮ-ЙОРК, 27 мая – РИА Новости. Россия не вмешивалась в выборы в Европарламент, по итогам которых ведущие центристские партии потеряли большинство, а евроскептики и националисты заметно увеличили свое представительство. Об этом пишет американское деловое интернет-издание Quartz со ссылкой на данные последних британских исследований и специальной рабочей группы ЕС.

"В ходе этих выборов мы не наблюдаем автоматизированной сетевой активности с очевидными российскими "отпечатками пальцев", – цитирует Quartz аналитика лондонского Института стратегического диалога (Institute for Strategic Dialogue) Сашу Гавличек (Sasha Havlicek). – А наблюдаем мы гораздо более скоординированные, транснациональные информационные операции крайне правых".

Агентство Associated Press на прошлой неделе сообщило, что "радары блока по выявлению дезинформации" "не выявили признаков какой-либо скоординированной операции иностранных игроков", напоминает издание. Оно также цитирует слова главы специальной рабочей группы ЕС Джайлса Портмена (Giles Portman) о том, что, с точки зрения попыток манипулирования, кампания по выборам в Европарламент была "менее сенсационной, чем некоторые в прошлом". Группа под руководством Портмена была создана для противодействия возможным атакам на избирательную инфраструктуру Евросоюза и "кампаниям по дезинформации". Ранее спецслужбы ФРГ высказывали опасения по поводу "влияния Sputnik и RT" на исход выборов в Европарламент.

Как подчеркивает Quartz, к выводу о том, что страхи в ЕС по поводу попыток неких "сторонних сил" повлиять на исход проходивших 23-26 мая выборов оказались безосновательными, пришли и аналитики из Оксфордского института интернета (Oxford Internet Institute, OII). По их подсчетам, подавляющее большинство "мусорных новостей" по этой теме поступало от "доморощенных гиперполитизированных СМИ". Оксфордские эксперты в период с 5 по 20 апреля изучили 584 062 сообщения в Twitter, ориентируясь на соответствующие хэштеги. 137 658 из них содержали ссылки на информационные сообщения разной степени надежности, причем менее 1% (!) от этого количества пришлось на сайты российских Sputnik и RT.