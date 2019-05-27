Актер студии "Квартал 95" намерен участвовать в выборах в Раду

КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. Актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков (Юзик) намерен принять участие в выборах в Верховную Раду Украины по мажоритарному округу в Кривом Роге, сообщил в понедельник глава избирательного штаба Александр Корниенко.

Ранее Корниенко сообщил, что партия Зеленского "Слуга народа" начала отбор кандидатов на включение в избирательный список на выборах в Верховную раду.

"Юзик собирается идти по одному из округов в Кривом Роге ", - цитирует Корниенко агентство Liga.net

При этом он уточнил, что Корявченков будет баллотироваться как кандидат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа".

По данным Корниенко, по спискам партии могут баллотироваться несколько участников телепроекта "Лига смеха", однако фамилии он не уточнил.

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Однако Зеленский после вступления в должность президента подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.